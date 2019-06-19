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「最乾淨城市」8連霸紀錄成絕響 新北未來只求更乾淨

2019-06-19 11:08聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市「最乾淨城市」榮譽將成絕響，環保局表示，環保署今年計畫取消最乾淨城市評比，規畫以其他方式取代。新北市先前已連8年「最乾淨城市」，將就此打住。環保局可理解環保署的想法，建議推動縣市認證，只要達到標準就授證，讓更多城市更有動力，否則老是新北拿獎，難免會打擊其他縣市信心。

行政院環境保護署本月14日舉行「107年環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」，新北市再獲地方環境清潔考核特優殊榮，創下連8年蟬聯全國「最乾淨城市」紀錄。環保局長劉和然今在市政會議獻獎，市長侯友宜向所有付出者致謝。

侯友宜說，新北人口已突破400萬，蟬聯全國最乾淨城市很不容易，環保工作不能馬虎，要從日常生活中每一個小細節做起，一點一滴累積。雖然環保署作法可能改變，但「未來我們不談最乾淨，新北市只求更乾淨。」

環保局表示，環保署延續往年無預警考核評比方式，新北市再度脫穎而出，直轄市組獲特優獎，鄉鎮市區推薦組永和區及指定組石碇區，以及村里組推薦組永和民樂里及指定組石碇區潭邊里也全數獲獎，六都最佳。

新北市「里環境認證」是成功帶動基層鄰里社區維護環境的動力，2013年開辦以來，報名里數由393里攀升至654里。

以永和民樂里為例，考核委員認為街道巷弄防火巷整潔，且進行綠美化，也巧妙運用巷弄牆面、畸零地等空間種植綠化植栽，里內充滿綠意。還結合永和社區大學把倉庫改造為里內交換二手物的「環保雜貨店」，並運用資收物製成環保設施或藝術品，兼具實用性及美觀。

新北市永和區民樂里民樂於維護環境清潔，處處可見綠意。圖／環保局提供
新北市永和區民樂里民樂於維護環境清潔，處處可見綠意。圖／環保局提供
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新北市永和區民樂里倉庫被改造為交換二手物的「環保雜貨店」。圖／環保局提供
新北市永和區民樂里倉庫被改造為交換二手物的「環保雜貨店」。圖／環保局提供
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環保署侯友宜
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