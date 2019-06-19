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繼台東金幣及高雄幣 新北擬推新北幣

2019-06-19 03:40中央社 新北18日電

為有效宣導市政及促進區域經濟，繼台東縣及高雄市推出「台東金幣」及「高雄幣」等地區型虛擬貨幣後，新北市政府也擬推出「新北幣」，不僅可折抵消費，還可捐贈做公益。

近來有許多縣市都透過區塊鏈技術的消費模式來進行政令宣導回饋及折抵消費，包括台東縣運用「TTPush踢一下」APP來提供台東金幣虛擬貨幣，可在台東的特約店家進行購物折扣或兌換商品。

高雄市長韓國瑜也為活絡庶民經濟推出「高雄幣」，盼為高雄商圈、夜市注入源源人潮與活水。

新北市也有類似虛擬貨幣功能的「健康幣」，透過「動健康」集幣規則來獲得1到20枚不等的健康幣。可用健康幣到線上「健康兌換平台」兌換健康早餐、運動中心游泳券、溫泉館泡湯券、計程車優惠券及UUPON、Open Point點數等。

但為更有效宣導市政及活絡區域經濟，新北市也擬結合「新北市民卡」來推出虛擬「新北幣」，由於新北卡需透過「區塊鏈」技術來提供稅務及社福等多項市政查詢及互動服務，因此，市民若要使用「新北幣」就需先通過新北卡的市民身分驗證並登入。

新北市研考會指出，全案仍未定案，但初步規劃，市民在參與各項市政活動或服務，就能回饋得到一定數量的「新北幣」，未來不僅可在特約商家消費時進行全額兌換或部分折抵外，也可做為路邊及公立停車場繳費使用，甚至還可將新北幣捐贈給公益團體，以幫助更多的弱勢民眾。或是用來購買青農的有機農產品。

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