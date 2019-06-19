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海砂屋大龍國宅重建下月完工 處分案急送審

2019-06-19 00:09聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

北市議會財建委員會昨針對大龍國宅處分案進行審議時，再度因原住戶安置補償方式再起爭...
北市議會財建委員會昨針對大龍國宅處分案進行審議時，再度因原住戶安置補償方式再起爭議。記者邱瓊玉／攝影
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北市重慶北路上的大龍國宅，因被判定海砂屋，2015年拆除重建，預計下月竣工，北市議會財建委員會昨審議大龍國宅處分案，議員王世堅就重建經費及安置補償等，批評市府沒有好好溝通。市場處指出，若未及時送行政院審議，將無法完成所有權人變更，委員會最後決議通過，送大會審議，王世堅保留大會發言權。

1985年啟用的大龍國宅，低樓層是大龍市場，5至12樓為國宅，共96戶。據北市府規畫，原住戶需要負擔重建費用，一坪6萬元，不過民眾自己找估價師計算，一坪4.9萬元，雙方始終喬不攏。

處分案昨在市議會財建委員會審議時，王世堅質疑，市府視原住戶於無物，吃定居民沒有辦法搬到其他地方，如今才說有多急，希望議會支持，根本就在占人家便宜，這麼多年來，為什麼不早點溝通。

北市產發局長林崇傑強調，大龍國宅的補貼、協助可以說是台灣目前最好的，這案子和錢無關，不過依照程序，需要報市議會通過後，報行政院通過請照作業後，才能取得起造人身分，不然年底前無法交屋，協商也一直沒有停過，優惠條件還可以再討論。

市場處表示，大龍國宅從101年發現是海砂屋、104年開拆以來，每季、每月與住戶召開協調會，預計7月28日完工，要在取得使照前完成所有權人變更，但是土地使用同意書報議會同意後，還要送行政院核定，不然就會來不及做所有權人的變更，時間確實有點急，希望議會支持。

國宅北市行政院王世堅
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