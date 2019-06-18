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違反新聞自由？偵查不公開，媒體到底怕什麼？

農地濫用倒廢土 侯友宜籲從重起訴業者地主

2019-06-18 19:31中央社 新北18日電

新北市五股中興路地區長期遭蓋違建租地堆置土方、事業資源回收物，違反農地農用。市長侯友宜今天帶隊稽查，指示拆違建、恢復農業地貌，並建請從重起訴業者，不得破壞國土。

新北市府今天表示，五股區國道一號以北，新五路以東，中興路三段198巷以南，二重疏洪道防汛道路以西的區域，長期遭違法傾倒廢土及造成環境髒亂問題。

原為沼澤區的地方，在民國80年左右，開始堆積廢土、垃圾，被外界稱為「五股垃圾山」，環境議題存在已久遲遲沒有辦法解決。原為非都市土地一般農業農牧用地，被地主出租為堆置土石資材、事業回收物等。

侯友宜今天帶領環保局、警察局、拆除大隊、地政局、農業局等相關局處前往稽查破壞國土行為。

環保局環保稽查科長許銘志受訪表示，前往稽查的集立環保有限公司疑租土地挖除原有土方變賣，傾倒來源不明的泥漿回填，因泥漿內有添加化學物，違反廢棄物清理法。

許銘志說，公安小組到場稽查時，市府環保局透過空拍機蒐證，仍發現場內持續作業。但集立環保業者拒不開門，且從後面的土堆溜走。

許銘志表示，去年同一塊土地就曾稽查過同樣的違反國土使用案件，已移送地檢署偵辦至今尚未偵結，地主繼續重新出租給集立環保營運廢土資材。

侯友宜要求工務局將違反建築法的違章建築拆除，要求地政局依照違反區域計畫法開罰，並要求業者恢復農業使用的地貌原狀。

地政局主任秘書徐鳳儀受訪表示，會依業者違規使用的土地面積開罰新台幣6萬至30萬元。因地主違法農業發展條例，將會同市府農業局會勘，要求地主恢復農牧用地。

對積弊已久的環境與土地使用議題，環保局移送檢方遲未偵結，市府各單位放任長期違規使用，侯友宜今天特別指示蘆洲警察分局偵查隊，應配合檢察官主動查察，並建議檢方從重起訴業者、地主，不得再非法破壞國土。

侯友宜強調，業者千萬不要以身試法，他同時要求市府環境保護局、農業局等所有單位一定要硬起來，不容環境及城市景觀遭受長期破壞。

侯友宜警察
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