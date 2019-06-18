赴台第二大出口市場中東 新北率20家業者拚4億訂單

2019-06-18 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市政府5月底剛赴韓國釜山參加台韓經濟聯席會議，今再由副市長陳純敬率領新北市工業會及20家廠商赴土耳其、埃及與阿拉伯聯合大公國拓銷，衝醫療保健、食品、機械設備、汽車零組件等國際訂單帶回新北市，商機估可達4億元。

陳純敬表示，中東是台灣僅次於東協的第二大新興出口市場，以石化產品、塑膠機械、汽車零配件及五金建材等為主要出口優勢產業。

他指出，這次拓銷團鎖定土耳其、埃及和阿拉伯聯合大公國，希望協助新北市在金屬製造、機械設備、汽車零組件等領域業者，透過貿易洽談會前進中東市場。另期待透過貿洽會與當地業者、官方代表交流基礎建設、都市計畫、招商引資及城市行銷等意見，以強化雙邊經貿關係，進而促成兩國業者間長期合作機會。

經發局表示，土耳其是我國在中東第一大出口國，自2018年土幣里拉大貶後，政府採取一連串結構性經濟改革，促使產業結構重心從勞力密集的成衣紡織業蛻變為汽車及電子業，帶動經濟高度發展。

另埃及積極發展基礎建設，與沙烏地阿拉伯合作推動「新未來專案(NEOM)」，估計在近1億的人口紅利及政策的帶動下，將帶動埃及經濟成長；此外，阿拉伯聯合大公國是中東地區的物流、金流、貿易及新創中心，且2020年杜拜為舉辦世界博覽會，積極擴大基礎建設，帶動其市場需求。