他想移居新北買房 卻被網友建議搬去基隆

2019-06-18 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



有民眾在想新北汐止買房，看了百間物件後，卻被建議搬到基隆置產。聯合報系資料照 分享 facebook 新北市人口突破400萬，成為全台人口最多的直轄市，新北市長侯友宜也宣示，將帶領市府團隊更努力打拚，讓新北成為市民朋友願意移居的城市，但有人表示，想在新北汐止買房，但卻找不到理想房屋，讓他不禁思考是否放棄買房，不少網友看到後忍不住建議「搬來基隆吧！」

網友在「mobile01」網站上發文，表示自己一家四口每月要花2萬多元的租屋費用，因此，動念想趁房價低點時在汐止買下人生第一間房，但卻一直找不到滿意的物件，民眾表示，由於許多新建案單坪就要40萬以上，以自己目前的能力買不起，所以就不考慮。

想買房者表示，30年以上的房子儘管很便宜，但社屋齡太老、社區老舊，市府也不可能做都更，因此認為不值得花單坪近30萬的價格去買一間結構快爛的房子。而看了在汐止地區15-30年內的房屋後，感覺單坪價格不理想，喜歡的區域有險惡設施或是有屋況不好、坪數過小的問題。

他表示，前前後後看了上百間物件，為了2個孩子希望未來居住的地方能夠穩定點，花了許多時間研究、看房，「都快變成房仲了！」卻遲遲找不到理想的房子，儘管了解買房是一輩子的事情急不得，父母也說不要急，但看得力不從心，讓民眾不禁思考，是否該放棄買房的念頭。

許多網友看到後，紛紛留言給於建議，有人表示，看原PO選屋地點比較靠近東湖，若選擇靠近汐止或汐科火車站附近的話，單坪30-40萬的建案就蠻多的，也有人建議元PO，先求有再求好，只要價格在預算內，能接受就趕快出手，之後小孩還會長大，也會因學區問題再換房，因此，不用再花時間看房，「如果房價漲上去，房租也會跟著漲，但薪水沒漲甚至下降，你就悲劇了」。

也有不少網友表示，都到汐止了，怎麼不來基隆看看，很多華廈社區單坪最多20萬，並留言，「基隆房價低，如果開車交通也方便，走62快速道路20分鐘到內湖大潤發」、「我看好基隆房價會再漲5成，所以現在趕快買，不然就要住在比基隆更遠的地方」。