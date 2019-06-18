北市松山區來取經 三芝福成社區營造好生活

2019-06-18 19:46 觀天下 記者廖品涵／三芝報導



台北市松山區為了要學習不一樣的社區發展經驗，到三芝區福成社區發展協會交流，創造市民更好的生活環境品質。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 台北市松山區為了要學習不一樣的社區發展經驗，今(18)日到三芝區福成社區發展協會交流，松山區比起三芝區，土地面積只有六分之一，但人口數卻有十倍之多，希望來到三芝區學習，如何在現有人力資源之中，為諾大的社區來營造，創造市民更好的生活環境品質。

三芝區福成社區發展協會社區營造成果豐碩、獲獎無數，來自台北市松山區為了要學習不一樣的社區發展經驗，今天來到三芝區與福成社區發展協會交流，由松山區長薛秋火帶來33個里幹事，希望可以透過經驗分享與實際參訪，可以將福成社區豐碩的成果帶回，讓松山區的社區有更多的進步。

松山區長薛秋火指出，松山區人口有20多萬，土地面積不到十平方公里，而三芝區兩萬人口，土地面積六十多平方公里，人口密集度差異大，不過三芝福成社區卻能夠在現有的人力資源下，營造社區帶動觀光與文化發展，因此也希望同仁們可以把握這次機會，多向福成社區學習。

福成社區發展理事長鄭國賢說，在社區中理事長往往不是做事的角色，但卻是要是個會用人的人，懂得用人適才適所才能夠讓社區運作流暢，也希望透過今天這場交流，雙方都能夠不藏私的將經驗與建議分享，促成雙方社區都往更好的方向來發展。