重力好眠被 讓安置兒童有好眠

2019-06-18 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市張廖簡宗親會及環國企業公司，今合力捐贈97件重力好眠被給新北社會局，將透過新北的「好日子愛心大平台」轉送各0家育幼安置機構及緊安處所，讓安置的兒少增加安全感，達到舒壓、安撫、緩和躁動情緒的效果。

環國企業公司經理張學昊說，重力好眠被使用特殊玻璃珠材質，每件2到9公斤，使用時需選用體重10分之1的重量，適合3歲以上孩子，不僅讓覆蓋著有如被母親擁抱的感覺，也可以減少踢被著涼。

照顧緊急安置兒少的培心家園主任陳雅琳指出，受暴或目睹家暴的心理創傷的孩子不易療癒，有些孩子剛來時不敢獨睡，夜裡要開燈或社工陪伴才能入睡，主要是缺乏安全感，孩子試蓋重力被後．都反應睡得「好舒服」。

芥菜種會社區工作處長周幼梅表示，有些孩子被送到類家庭時，因為發展遲緩或父母疏於照顧，2歲的時候還不會說話，有時洗澡、半夜都會哭鬧，但試蓋過重力被，平時4、5點起床，現在都能睡到10點。