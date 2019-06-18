重力好眠被 讓安置兒童有好眠
新北市張廖簡宗親會及環國企業公司，今合力捐贈97件重力好眠被給新北社會局，將透過新北的「好日子愛心大平台」轉送各0家育幼安置機構及緊安處所，讓安置的兒少增加安全感，達到舒壓、安撫、緩和躁動情緒的效果。
環國企業公司經理張學昊說，重力好眠被使用特殊玻璃珠材質，每件2到9公斤，使用時需選用體重10分之1的重量，適合3歲以上孩子，不僅讓覆蓋著有如被母親擁抱的感覺，也可以減少踢被著涼。
照顧緊急安置兒少的培心家園主任陳雅琳指出，受暴或目睹家暴的心理創傷的孩子不易療癒，有些孩子剛來時不敢獨睡，夜裡要開燈或社工陪伴才能入睡，主要是缺乏安全感，孩子試蓋重力被後．都反應睡得「好舒服」。
芥菜種會社區工作處長周幼梅表示，有些孩子被送到類家庭時，因為發展遲緩或父母疏於照顧，2歲的時候還不會說話，有時洗澡、半夜都會哭鬧，但試蓋過重力被，平時4、5點起床，現在都能睡到10點。
新北社會局長張錦麗說，97件重力好眠被市價40多萬元，截至目前新北家外安置兒少有723人，特殊兒少有33％、中輕度身障有8％、發展遲緩兒有7％，照顧起來比一般兒少難度更高，安置初期會因環境改變會不安，重力被對於兒少的情緒有舒緩穩定的效果。
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