腸病毒進入流行期 勤洗手避免病從口入

2019-06-18 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



氣候逐漸轉熱，腸病毒變得活躍，屢在6到7月達感染高峰。腸病毒沒有疫苗，初期症狀可能類似感冒，容易被輕忽。家長除留意腸病毒重症前兆應儘速就醫，也要勤洗手及戴口罩，降低嬰幼兒受傳染機率。

聯新國際醫院小兒科主任薛常威提醒，5歲以下嬰幼兒，一旦出現嗜睡、嘔吐、肌躍型抽搐，無故驚嚇或突然全身肌肉收縮、呼吸急促或心跳加快等疑似腸病毒重症前兆，應儘速就醫。

聯新國際醫院小兒科主任薛常威表示，近年在政府宣導下，民眾對腸病毒已有更多認識與警覺，但是腸病毒目前沒有全面覆蓋的預防疫苗，以及腸病毒型別多，人體無法對每一型別都產生抗體，因此流行期間不可掉以輕心。

腸病毒經由糞口途徑傳染，發病前幾天飛沫與糞便，已經具有傳染性，成人感染腸病毒通常沒有症狀，可能不自知而傳染給家中嬰幼兒，家長應多留意。

薛常威表示，腸病毒感染如果沒有併發重症，百分之百可以治癒。5歲以下嬰幼兒因免疫力發展尚未健全，受腸病毒威脅較高，若發現孩子出現嗜睡、嘔吐、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等疑似重症前兆，應特別提高警覺。

薛常威提醒，勤洗手、戴口罩，是預防腸病毒不二法門。使用肥皂洗手效果比酒精性乾洗手好，以肥皂搓洗至少要20秒，掌握「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手步驟，雙手沖洗乾淨後，再用衛生紙或個人擦手巾擦乾。另外，在吃東西前、和小寶寶玩耍前、上廁所後、接觸口鼻分泌物後、看病前後，更應確實洗手，避免傳染。