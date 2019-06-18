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大量解雇勞工須於60日前通報 台南市通報率近9成

2019-06-18 16:56聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市政府勞工局表示，大量解雇勞工須於60日前通報，今年度雇主主動通報率有87.5%，從資料顯示，宣導已有初步成效。

勞工局統計分析轄內大量解雇勞工案件，107年度有32家事業單位解雇勞工951人，相較於106年度20家事業單位解雇勞工509人，家數及解雇人數皆增加。今年年1月至5月有8家499人，相較107年度同期，家數減少6家，解雇人數多100人。其中，今年已有1家事業單位違反法令受到處分。

分析進一步資料顯示，107年度解雇前二大行業別類型為製造業15家居冠、住宿餐飲業8件次之；就企業規模而言，以未滿30人者占62.5%，30人以上未滿200人者占37.5%；就解雇原因以歇業或轉讓有17家占53.1%最多，虧損或業務緊縮12家次之，業務性質變更，有減少勞工必要，又無適當工作可供安置有2家，不可抗力暫停工作在一個月以上時有1家。

勞工局長王鑫基表示，若事業單位違反上述規定，依大量解雇勞工保護法第17條規定，將處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，所以雇主千萬要注意，避免荷包大失血。有關大量解雇勞工保護法相關法令規定及解雇計畫書，請至勞工局網站下載，網址：https://web.tainan.gov.tw/labor/News_Content.aspx?n=507&s=3592

大量解雇勞工須於60日前通報， 台南市勞工局表示，全市通報率近9成。圖/台南市政...
大量解雇勞工須於60日前通報， 台南市勞工局表示，全市通報率近9成。圖/台南市政府勞工局提供
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