今年蹦火仔漁獲創新低 居民指和貨輪擱淺斷裂有關

2019-06-18 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



僅4艘的金山蹦火仔，是全台消失中的13種傳統漁法之一，今年一度傳出因連年虧損，找不到人手，可能熄燈，引起各界關注，為了不讓此漁法失傳，3艘蹦火仔還是硬著頭皮出海，但從5月底開捕至今，漁獲量創紀錄的新低，地方居民直指是2016年德翔臺北輪擱淺，造成重大油汙汙染造成的。

立委黃國昌金山萬里服務處主任郭慶霖說，有其極少數的業者，為了吸引遊客出海看蹦火，捏造不實青鱗漁獲量的現況，造成外界尤其是相關部門對於蹦火漁業當前面臨消失，急需保存協助的誤判，也請想上船看蹦火的民眾再等等，不要被騙。

郭慶霖說，蹦火仔漁船已連續4年漁獲很差，今年只有3艘出海，昨天一艘出去，只抓到5簍，很慘，一天至少要192簍才合乎成本，捕了快一個月，3艘加起來全部約300簍，去年作業40多天就不去了，今年再撐看看。

三艘蹦火船從5月底開啟了今年磺火捕魚至今，漁獲量可說是創紀錄的新低，在2016年德翔臺北輪擱淺造成重大油汙事件以前，青鱗魚群大約在母親節或端午節前後，從北方一路南下。

先抵達北海岸石門的十八王公，再沿著海岸線經過草里來到金山的跳石海岸、中角灣，再過磺港、水尾，到萬里的下寮、頂寮、國聖埔沿岸，繞過野柳岬角，再到亀吼、翡翠灣後來到瑪鋉溪口，時間大概也來到了9月，結束了每年3至4個月的漁季，

然而自2016年起，青鱗魚洄游的路線，完全被打亂了，明顯地跳過受油汙污染的十八王公海岸，先在跳石、中角一帶出現，甚至從外海直接去到貢寮的澳底。