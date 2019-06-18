新北停車場基金舉債達33億 月底續爭取中央補助

2019-06-18 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



交通部公路總局昨核定新北10座停車場工程前瞻計畫補助，共16億多元，新北市交通局已展開停車場工程招標前置作業，預計2022年將陸續完工。新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市成立停車場作業基金支應工程經費，目前停車場基金已舉債高達33億元，明年達建設高峰期舉債將達60億，新北市財政拮据，另未獲核定的5座停車場，預定月底會續提報審查，爭取中央補助。

此次中央核定10座停車場工程案，分別為新莊運動公園、捷運環狀線Y18站、民安國小、興華公園、溪北公園、五權公園、忠孝公園、新北高工、長壽公園及錦和運動公園等10座停車場。

鍾鳴時表示，新北市向中央申請前瞻計畫第2期補助停車場建設計畫，共有15案、總經費57.79億元，申請中央挹注建設補助金額為23.92億元，這次未核定的另外5座停車場案，經評估實有停車需求，因此正依中央審查意見辦理評估報告修正，預定月底續提報審查，爭取中央補助。

鍾鳴時表示，為推動停車場建設，新北市已成立停車場作業基金支應工程經費，目前停車場基金已舉債高達33億，明年達建設高峰期舉債將達60億元，新北市財政拮据，迫切需中央補助來挹注建設，希望中央能給予全數支持及核定，以提供符合民眾使用效益的停車空間和交通環境。