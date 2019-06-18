大巨蛋嚴審派委員不續聘 柯文哲：又不是終身聘用制

2019-06-18 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



大巨蛋六度闖關台北市都市設計審議會失利，不少委員任期即將屆滿，北市府近期開始遴選新任委員，而多次點出防災避難模擬、消防動線等疑慮的「嚴審派」委員也因任期屆滿問題不再續聘，台北市議員擔心北市府可能對大巨蛋案放水。

台北市長柯文哲今天上午受訪澄清，依規定委員是屆期不續聘，這就陰謀論，總不能叫這些委員聘了要做一輩子，又不是終身聘用制，任期到了一定要換幾分之一，一定有那個規定。

遠雄發言人楊舜欽則表示，關於都審委員任期屆滿，屬市府內部作業，但是把刁難當做嚴審，對遠雄實在不公平，委員會並非一言堂，不是任由一個委員說了算。

楊舜欽指出，大巨蛋性能審查已由台建中心評定，市府另訂七項基準包括人流1.2m/s，遠雄也退讓了，結果所謂「嚴審的委員」另提人流0.6m/s，標準在哪？這不都是一個委員說了算嗎？

楊舜欽又說，結果在遠雄同意配合模擬0.6作為參考的當下，又再要求更改按通案設定的內部參數，這就是為了刁難不讓巨蛋過關，然而這些都是同一個委員的要求不是嗎？遠雄只要求，參數模擬就應按市府通案標準，符合市長所說的不放水、不刁難。

楊舜欽表示，同一個委員一再誣衊遠雄未依規定送審，誤導輿論，遠雄巨蛋公司送審內容，皆依開會時程遞送，並無延遲，早已先給委員書審兩週，委員不表達意見，卻在開會時另提與前次會議結論不同的意見，還批評開發商未按時送審，一兩個委員再藉此擾亂開會議程，如果承辦單位認為遠雄資料待補，有其他意見表述，可以不用招開會議，而不是讓委員擾亂拖延，打擊企業，訴諸民粹，營造自身正義形象。