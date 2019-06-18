北市首宗危老建案開工 柯文哲：核准件數已佔全國第一

2019-06-18 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



中央推動「危老條例」，讓全國萬戶老屋獲重生契機，台北市首件危老建案今天開工動土，柯文哲致詞提到，921大地震之前，台灣房屋對於防震要求不高，所以地震若發生還是很可怕，今天是北市府重要里程碑，雖然台北市不是全國第一例，但目前已經核准43件，大概佔全台灣第一名，台北市是後來居上。

會後受訪時，媒體詢問目前危老申請量還是偏低？柯文哲表示，目前已經核准到43件，大概佔全台灣第一名，台北市是後來居上，因為中央母法規定、自治條例要通過，還有很多工作細則、行政命令，坦白講今年初才全部搞定，再開放大家申請，因為他自己會盯，速度開始變快。

台北市首件危老建案位於長安東路1段40號，基地面積約361平方公尺，原為屋齡47年的2層樓老舊公寓，建商搭「危老條例」熱潮，於去年3月完成耐震能力評估，同年9月核定重建計畫，繼於今年1月領得建造執照，未來將新建地上10層、地下3層的電梯華廈。

柯文哲今天出席開工典禮提到，該建案為全市第一件「危老條例」申請重建的建案，也是北市府重要里程碑，建商爭取綠建築標章、智慧建築標章﹅無障礙環境設計、耐震設計等容積獎勵項目，合計30％，外加「時程獎勵10％」，達到最高40％容獎。

柯文哲表示，目前台北市超過30年的房子大約有9萬多棟，理論上，在未來的10年內都要依「危老條例」重建，按照「危老條例」申請重建，不僅可享有容積獎勵，並在法令上放寬建物高度及建蔽率﹅稅賦減免等優惠，另外，台北市在4年後大於65歲的人口會超過20%，現在這些沒有電梯的公寓等於是老人監獄，老人家坐輪椅或行走不方便沒有電梯根本下不來。

柯文哲也說，很多國外的朋友常嘲笑台北市的建築物看起來很醜，所以整個台北市的都市更新勢在必行，除了市容的美觀外，在921大地震之前，台灣房屋對於防震要求不高，所以地震若發生還是很可怕。