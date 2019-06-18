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新北動保處使用移動式監視器 查緝棄養行為

2019-06-18 12:45聯合報 記者江婉儀╱即時報導

為杜絕特定民眾棄養惡行，新北市動保處和環保局合作，將設置兩道防線阻絕棄養，環保局將提供疑似棄養人的監視器影像外，在各大公共區域更加裝移動式監視器，主動追查棄養並不定時更換拍攝點，加強防範有心人士棄養寵物。

動保處表示，近期接獲民眾通報，公園發現有隻親人的老米格魯遭到棄養，拖著跛行身軀，獨自在公廁附近徘徊許久，動保處救援人員先行將老米格魯帶回安置，經動物之家獸醫掃描後，發現老米格魯沒有寵物晶片，斷了協助回家的路。

經動物之家公告後，飼主著急的到動物之家接回老米格魯。原來飼主在附近遛狗時，並沒有牽繩讓狗走失、並非棄養，飼主相當自責。日前已由飼主領回，並完成寵物晶片登記並請飼主加強寵物繫繩管理，避免再度發生意外。

為補強現有監視器不足的狀況，動保處與環保局合作，在環保局藉查緝垃圾熱點時，若發現疑似棄養畫面，影片將直送動保處進行後續追蹤辦理。另外，會在各棄養熱點加裝移動式監視器，不定時更換拍攝地點，主動在第一時間追查棄養民眾並開罰。

動保處表示，一旦飼養了毛寶貝就該負起責任，外出遛狗時亦應牽繩以免走失。飼主如果惡意棄養，可依據動物保護法第5條第3項規定寵物除送交動物收容處所外不可棄養，違者可處3萬至15萬罰鍰並列入認養黑名單。民眾如發現有人棄養動物請通報動物保護專線02-29596353，共同杜絕棄養行為。

動保處救援人員將老米格魯帶回收容安置。圖／新北市動保處提供
動保處救援人員將老米格魯帶回收容安置。圖／新北市動保處提供
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動保處與環保局合作利用移動式監視器查緝棄養，並不定時更換拍攝地點，防止惡意棄養。...
動保處與環保局合作利用移動式監視器查緝棄養，並不定時更換拍攝地點，防止惡意棄養。圖／新北市動保處提供
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