新北愛心大平台成立 e指媒合愛心資源

2019-06-17 20:03 觀天下 記者吳思潓／新北報導



新北市政府成立公開透明的「好日子愛心大平台」，全聯有線電視也響應行動，加入愛心大平台捐贈物資。 圖／全聯有線電視提供 分享 facebook 為更直接幫助弱勢民眾，新北市政府今(17)日成立公開透明的「好日子愛心大平台」，全聯有線電視也響應行動，加入愛心大平台捐贈物資，愛心大平台依照不同的資源主動媒合給真正需要的對象，所有的民眾都能主動登錄，協助更多有心助人的圓夢英雄。

新北市長侯友宜也為台灣好媳婦佩甄戴上活動大使背帶，象徵「新北市好日子愛心大平台」正式開通，平台運作強調公開透明，希望協助更多有心助人的圓夢英雄，能夠更直接的將資源提供給所需要的受助對象。

新北市長侯友宜表示，好日子愛心大平台有別於之前的實物銀行，民眾只要上網登錄，就可以選擇自己想要的捐助方案以及專注對象，新的平台相對更便利、更透明、更直接。

長期關注地方公益的全聯有線電視也響應市府的行動、加入愛心大平台行列、捐贈物資，希望讓更多弱勢民眾得到照顧，也因此成為新北市認證的圓夢英雄。

全聯有線電視總經理龔邦泰也表示，全聯有線電視一直以來都十分支持地方公益，未來也將持續深耕地方、投入公益盡企業的社會責任。

新北市政府府結合民間企業，媒合資源提供有需要的受助民眾，也讓企業有機會善盡社會責任，公部門與民間力量相互加乘，一同落實安居樂業在新北的理想。