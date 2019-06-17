親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

王品忍痛停損 旗下品牌乍牛7月1日熄燈

新北愛心大平台成立 e指媒合愛心資源

2019-06-17 20:03觀天下 記者吳思潓／新北報導

新北市政府成立公開透明的「好日子愛心大平台」，全聯有線電視也響應行動，加入愛心大...
新北市政府成立公開透明的「好日子愛心大平台」，全聯有線電視也響應行動，加入愛心大平台捐贈物資。 圖／全聯有線電視提供
分享
為更直接幫助弱勢民眾，新北市政府今(17)日成立公開透明的「好日子愛心大平台」，全聯有線電視也響應行動，加入愛心大平台捐贈物資，愛心大平台依照不同的資源主動媒合給真正需要的對象，所有的民眾都能主動登錄，協助更多有心助人的圓夢英雄。

新北市長侯友宜也為台灣好媳婦佩甄戴上活動大使背帶，象徵「新北市好日子愛心大平台」正式開通，平台運作強調公開透明，希望協助更多有心助人的圓夢英雄，能夠更直接的將資源提供給所需要的受助對象。

新北市長侯友宜表示，好日子愛心大平台有別於之前的實物銀行，民眾只要上網登錄，就可以選擇自己想要的捐助方案以及專注對象，新的平台相對更便利、更透明、更直接。

長期關注地方公益的全聯有線電視也響應市府的行動、加入愛心大平台行列、捐贈物資，希望讓更多弱勢民眾得到照顧，也因此成為新北市認證的圓夢英雄。

全聯有線電視總經理龔邦泰也表示，全聯有線電視一直以來都十分支持地方公益，未來也將持續深耕地方、投入公益盡企業的社會責任。

新北市政府府結合民間企業，媒合資源提供有需要的受助民眾，也讓企業有機會善盡社會責任，公部門與民間力量相互加乘，一同落實安居樂業在新北的理想。

愛心侯友宜
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

愛心米發放 新莊10歲小志工行善助人

2019-06-17 20:03

汐止八連路三段路況糟 重鋪變平坦

2019-06-17 20:02

居民37天集氣 淡北道連署達5千門檻

2019-06-17 20:01

郭彥均玩新北特色公園 直呼「不用飛沖繩玩公園」

2019-06-17 17:55

交通部核定前瞻停車場補助16億 新北：盼15案全通過

2019-06-17 17:44

台南72台移動式大抽水機今交貨 黃偉哲期做好萬全準備

2019-06-17 14:47

新北好日子愛心大平台 媒合善心助弱勢

2019-06-17 14:21

只能捐車幫打火弟兄？ 家中安裝「它」火災救人幫助多

2019-06-17 12:39

新北成立愛心大平台 侯友宜：政府要發現、解決問題

2019-06-17 12:37

300萬高頂救護車！ 新北市民企業捐贈救災裝備不手軟

2019-06-17 11:55

侯友宜接見善心人士 感謝捐贈救災救護車輛裝備

2019-06-17 11:53

「粉紅車格」別亂停！ 29日起違規最高罰1200元

2019-06-17 11:09

等嘸太子的礦山太子賓館 日式建築有百年九芎樹為伴

2019-06-17 08:03

里民活動場所未投保意外險 鄰長重傷求償無門

2019-06-17 00:25

民間自辦市地重劃 北市擬收費

2019-06-16 23:23

三重「天坑」 透地雷達找原因

2019-06-16 23:15

身心障礙泳賽 452人創13年新高

2019-06-16 23:14

移工路跑賽 侯友宜稱菲國是兄弟

2019-06-16 23:12

新北市淡北道路退回再審 連署要求行政院回應今晚達標

2019-06-16 20:39

不只點亮十三層遺址 太子賓館、黃金神社也要動了

2019-06-16 19:29

堪稱「綠金產業」 新北脆甜綠竹筍盛產期到啦

2019-06-16 16:48

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

高雄又有坑洞！小客車「卡輪」直接陷下去一半

2019-06-17 14:27

樂壞了！ 彰化八卦山獨角仙大爆發 光蠟樹幹滿是牠

2019-06-17 11:31

影／基隆PUB火警信號彈疑是禍首 林右昌：絕不容許擴大

2019-06-17 13:27

一口氣少5千元 桃園市補助電動機車7月縮水

2019-06-17 17:42

屏東鹽埔港停滯逾20年 潘孟安：過去找不到老爸

2019-06-17 11:54

高雄20例登革熱 游淑慧：前朝萬例

2019-06-17 09:19

赤腳質詢最接地氣！ 嘉縣女議員被網友讚爆

2019-06-17 17:47

「粉紅車格」別亂停！ 29日起違規最高罰1200元

2019-06-17 11:09

中市太平環太東路打通 地方民眾歡慶

2019-06-17 12:55

協和送餐改用不鏽鋼便當 11個月省2萬個紙餐盒

2019-06-16 23:45

高雄2米深坑洞 水利局：氣阻壓力造成管線脫落

2019-06-17 15:50

新北搶小卷第一 林右昌將一軍：萬里蟹大部分是基隆的

2019-06-17 13:43

歡迎企業投資高雄 縮短建案流程100天

2019-06-16 21:42

台中轉運中心「失能」？ 將納熱門路線

2019-06-17 00:17

高雄再添書香 誠品開新店富創意

2019-06-17 00:07

龜山A7合宜宅釋出8戶招租 民眾送件大排長龍

2019-06-17 15:12

高雄新田成功路口坑洞「卡」輪 確認是汙水管破損

2019-06-17 16:59

太子賓館修復 黃金神社要種回櫻花

2019-06-17 00:39

等嘸太子的礦山太子賓館 日式建築有百年九芎樹為伴

2019-06-17 08:03

新營300歲「榕仔公」斷根將移植 農業局為老榕掛祈福卡

2019-06-17 12:38

「夏雪芒果」紅到香港 台東水果明星再添一種

2019-06-17 16:06

蘇揆建議盧秀燕提水果談補助 議員：選鹼性中和酸政治

2019-06-17 11:52

曾帶頭抗議陳雲林 中市綠議員：現在不敢過境香港

2019-06-17 14:49

同濟會梓官分會號召「送書包到柬埔寨」 還差5000個！

2019-06-17 08:11

一周內兩示範道路動工 基隆七堵實踐路將重鋪

2019-06-17 18:37

屏縣眷村修復腳步慢 縣議員唐玉琴：到底要等到何時

2019-06-17 12:54

警官異動 雲林縣唯一女性分局長調任羅東分局

2019-06-17 11:32

台南72台移動式大抽水機今交貨 黃偉哲期做好萬全準備

2019-06-17 14:47

尷尬！ 消防車卡尚志橋 花蓮市公所：9月封閉整修

2019-06-17 14:16

桃園中正公園蓋停車場 有人反對

2019-06-16 23:33

南市平安帽專案 騎士傷亡下降

2019-06-16 23:38

當年風光開幕如今漏水 屏東青創基地仍然光鮮嗎？

2019-06-17 18:39

高雄榮總屏東分院 潘孟安：千名醫護進駐

2019-06-17 12:30

台中天冷山道加強取締 6重機遭罰

2019-06-17 00:25

120億曾文南化水庫聯通管將動工 南水局籲全民防弊

2019-06-17 15:09

培訓青農121人花1.6億 中市藍議員批：花大錢做傻事

2019-06-17 16:58

台中12條公車路線釋出 駛進偏鄉部落

2019-06-17 00:18

嘉義縣派出所聯合執勤是否歸建 警察局長：10月檢討

2019-06-17 13:03

影／雕刻師為100多年神像重上妝 旁人看了好驚艷

2019-06-17 11:16

台中觀旅局辦COSPLAY溫泉主題攝影比賽 有萬元獎金

2019-06-17 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top