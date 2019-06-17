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郭彥均玩新北特色公園 直呼「不用飛沖繩玩公園」

2019-06-17 17:55聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

藝人郭彥均受到「保庇新北市」封面邀請，帶著全家大小到汐止白雲公園體驗，孩子都玩得...
藝人郭彥均受到「保庇新北市」封面邀請，帶著全家大小到汐止白雲公園體驗，孩子都玩得不亦樂乎，讓郭彥均豎起大姆指直推薦。圖／新北市民政局提供
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新北市近年來積極推動特色公園並成為許多親子熱門景點，藝人郭彥均受到「保庇新北市」封面邀請，帶著全家大小到汐止白雲公園體驗，孩子都玩得不亦樂乎，失心瘋到不想回家，也讓郭彥均豎起大姆指直推薦。

新北市民政局長柯慶忠表示，新北近年積極推動公園綠地計畫，目前已闢建完成逾40座特色公園，每處公園有都設計了有趣的遊戲場，不論是共融式、挑戰式、創造式、騎乘式或自然式，結合地景設計的遊戲場，不分年齡與族群使用，每個人都可以玩得開心快樂。

郭彥均表示，當了爸爸後常搜集能親子出遊的好地方，因此，知道新北有很多特色公園遊戲場，他認為，這些共融遊戲場，可以讓不同年齡層及身心狀態的大小朋友開心玩在一起，更能讓小朋友透過遊戲開發想像力、訓練小肌肉，對於孩童的體能與智能發展相當有幫助。

來到以「紙飛機」為主題的汐止白雲公園，郭彥均女兒圓圓一看到大沙坑，就迫不及待拿出自己帶來的傢私，衝進沙坑鏟沙、挖沙，還和爸媽一起堆城堡，玩得不亦樂乎。郭彥均也體驗園內超霸氣的9道磨石子溜滑梯，他說，從3層樓高的磨石子溜滑梯溜下來，不論是高度或速度都很有挑戰性，非常刺激有趣。

郭彥均表示，新北市有許多免費又好玩的特色公園，大家不用再花錢飛沖繩玩公園，可以帶著家人來開心放電，郭彥均也提醒，爸媽們帶孩子到公園玩時，記得教孩子學習禮讓與尊重、愛護公物，並隨手帶走垃圾，維護公園的整潔。

更多郭彥均全家瘋玩新北特色公園精彩內容，都將收錄在6月底出刊的「庇新北市」雙月刊，歡迎讀者至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市政府民政局官網下載電子書（http://www.ca.ntpc.gov.tw）。

藝人郭彥均受到「保庇新北市」封面邀請，帶著全家大小到汐止白雲公園體驗，孩子都玩得...
藝人郭彥均受到「保庇新北市」封面邀請，帶著全家大小到汐止白雲公園體驗，孩子都玩得不亦樂乎，讓郭彥均豎起大姆指直推薦。圖／新北市民政局提供
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藝人郭彥均受到「保庇新北市」封面邀請，帶著全家大小到汐止白雲公園體驗，孩子都玩得不亦樂乎，讓郭彥均豎起大姆指直推薦。圖／新北市民政局提供
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