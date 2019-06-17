司機抗議遭非法解雇 資方：不便評論

2019-06-17 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北柯姓貨車司機去年農曆春節遭公司解雇，柯認為資方是非法解僱，迄今已訴訟1年多時間，儘管上月士林地方法院一審認定雙方僱傭關係存在，但資方決定上訴，柯今到新北市府抗議，盼市府協助依判決復職。圖／新北勞工局提供 分享 facebook 新北柯姓貨車司機去年農曆春節遭公司解雇，柯認為資方是非法解僱，迄今已訴訟1年多時間，儘管上月士林地方法院一審認定雙方僱傭關係存在，但資方決定上訴，柯今到新北市府抗議，新北勞工局指出，會協助勞工補助律師費、裁判費，及訴訟期間的生活費，並呼籲資方恢復與勞工雇用關係。

八方雲集表示，為維護食品安全，公司明文規定擅自調整行車紀錄器影響其功能者一律解雇，柯姓司機卻刻意遮蔽行車紀錄器，最後經勞工局協調，以懲處該員讓復職，目前勞資糾紛已進入司法訴訟階段，訴訟過程不便對外發表任何評論。

柯姓司機指出，公司去年違法解僱他，勞工局調解也認定解僱無效，但他復職後一星期，又被依相同理由解雇並加碼記過，不服再找勞工局申訴，如今一審判決雙方僱傭關係存在，他還有2小孩要扶養，盼市府協助依判決復職。

勞工局說，訴訟期間會給予勞工補助律師費、以及6個月生活費，若訴訟仍未結束，勞工可以進行失業認定並領取補助，或是找尋其他工作，最終判決確定仍復職，資方必須賠償訴訟期間的費用，但不含其餘補助與工作的收入。

勞工局指出，此案歷經2次協調，首次就柯姓司機在車上裝設GPS蔽頻器，因違反工作規而解僱的調解，最終確認僱傭關係仍存在，但復職時改以記大過2次。

柯遭到處分後到處申訴，並轉請加盟店交陳情案件，資方認為商譽受損再給予解僱，柯第2次向新北勞工局申請調解，勞工局指出，雙方調解不成，去年5月提起確認僱傭關係存在訴訟，資方重複主張首次解僱理由，致一審敗訴。