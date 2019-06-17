交通部核定前瞻停車場補助16億 新北：盼15案全通過

2019-06-17 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



交通部公路總局今核定新北市申請「前瞻基礎建設」改善停車問題計畫，共補助16億元經費，將於板橋、中和、新莊、三重、土城、樹林興建10個停車場，總計2970格汽車位、1479格機車位。不過，新北市交通局表示，目前尚未收到中央正式核定函文，希望新北所提15案計畫中央都能給予全數支持及核定。

立委江永昌表示，新北市汽車高達102萬輛、機車更有218萬輛，汽機車數量是全台最多，但都市計畫及交通政策無法及時跟上停車問題，早期房屋也無設置地下停車場，雙北來往車輛多，導致路邊違停妨礙交通，因此他向中央建議，應補助地方興建立體或地下停車場，將土地利用最大化，有效改善當地停車問題。

立委羅致政也說，交通部今正式發文新北巿政府，核定第二期的申請補助案板橋確定新增五權公園、忠孝公園、溪北公園3個大型公有地下停車場，合計將提供823個汽車停車位、82個機車格，「接下來就要看新北市府的執行力了。」