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反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

交通部核定前瞻停車場補助16億 新北：盼15案全通過

2019-06-17 17:44聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

交通部公路總局今核定新北市申請「前瞻基礎建設」改善停車問題計畫，共補助16億元經費，將於板橋、中和、新莊、三重、土城、樹林興建10個停車場，總計2970格汽車位、1479格機車位。不過，新北市交通局表示，目前尚未收到中央正式核定函文，希望新北所提15案計畫中央都能給予全數支持及核定。

立委江永昌表示，新北市汽車高達102萬輛、機車更有218萬輛，汽機車數量是全台最多，但都市計畫及交通政策無法及時跟上停車問題，早期房屋也無設置地下停車場，雙北來往車輛多，導致路邊違停妨礙交通，因此他向中央建議，應補助地方興建立體或地下停車場，將土地利用最大化，有效改善當地停車問題。

立委羅致政也說，交通部今正式發文新北巿政府，核定第二期的申請補助案板橋確定新增五權公園、忠孝公園、溪北公園3個大型公有地下停車場，合計將提供823個汽車停車位、82個機車格，「接下來就要看新北市府的執行力了。」

對此，新北市交通局表示，目前尚未收到中央正式核定函文，新北市政府向中央申請前瞻計畫第2期補助停車場建設計畫，共有新莊運公園地下停車場等15案，總經費57.79億元，申請中央挹注建設補助金額為23.92億元，新北所提15案計畫經評估後皆有停車需求，希望中央能給予全數支持及核定。

新北市民安國小地下停車場目前正在施工，也在前瞻計畫第2期補助停車場建設計畫中。圖...
新北市民安國小地下停車場目前正在施工，也在前瞻計畫第2期補助停車場建設計畫中。圖／新北市交通局提供
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江永昌表示，交通部今核定前瞻停車場，將補助16億元，中和錦和運動公園也在名單中。...
江永昌表示，交通部今核定前瞻停車場，將補助16億元，中和錦和運動公園也在名單中。圖／立委江永昌辦公室提供
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停車場違停
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