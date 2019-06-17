台南72台移動式大抽水機今交貨 黃偉哲期做好萬全準備

2019-06-17 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市政府水利局增購72台大型移動式抽水機、汰換機齡老舊機組，將放置易淹水地區，第一批36台交貨，今天市長黃偉哲前往新市區座駕滯洪池抽水站檢視抽水機交機、連續抽水性能，期許市府團隊努力減緩水患衝擊，保障市民生命財產安全。

黃偉哲表示，今天6月17日已進入長達7個月的防汛期，近年氣候急遽變遷，各地受影響，每次下雨都可能有災情，務必高度重視，時刻警惕，確實做好防汛準備，平時多一分準備就少一分損失，面對防汛不可預知及風險，市府團隊應抱持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」觀念，以謹慎態度做好萬全準備。

台南市水利局98年至去年底，購置移動式抽水機300多台，老舊機組約五分之一，擔心老舊機組功能萎縮致颱洪期間造成民眾生命財產損失，部分區域因地層下陷等問題水患可能更嚴重，去年底向中央申請經費及自籌增購72台大型移動式抽水機。

第一批36台5月底起陸續交貨，目前第一批20台已預先放置易淹水地區，16台今天在座駕滯洪池抽水站舉行交機典禮，第二批原訂7月底完工，因廠商趕工，預定7月中交機，增強防汛整備能力。

台南市地處平原，市區人口稠密、部分沿海區域因開發造成地盤下陷、積水速度加劇，因地球暖化海平面升高，旱澇頻繁，往往短時間的強降雨就可能發生災情。