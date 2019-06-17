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全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

台南72台移動式大抽水機今交貨 黃偉哲期做好萬全準備

2019-06-17 14:47聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南市政府水利局增購72台大型移動式抽水機、汰換機齡老舊機組，將放置易淹水地區，第一批36台交貨，今天市長黃偉哲前往新市區座駕滯洪池抽水站檢視抽水機交機、連續抽水性能，期許市府團隊努力減緩水患衝擊，保障市民生命財產安全。

黃偉哲表示，今天6月17日已進入長達7個月的防汛期，近年氣候急遽變遷，各地受影響，每次下雨都可能有災情，務必高度重視，時刻警惕，確實做好防汛準備，平時多一分準備就少一分損失，面對防汛不可預知及風險，市府團隊應抱持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」觀念，以謹慎態度做好萬全準備。

台南市水利局98年至去年底，購置移動式抽水機300多台，老舊機組約五分之一，擔心老舊機組功能萎縮致颱洪期間造成民眾生命財產損失，部分區域因地層下陷等問題水患可能更嚴重，去年底向中央申請經費及自籌增購72台大型移動式抽水機。

第一批36台5月底起陸續交貨，目前第一批20台已預先放置易淹水地區，16台今天在座駕滯洪池抽水站舉行交機典禮，第二批原訂7月底完工，因廠商趕工，預定7月中交機，增強防汛整備能力。

台南市地處平原，市區人口稠密、部分沿海區域因開發造成地盤下陷、積水速度加劇，因地球暖化海平面升高，旱澇頻繁，往往短時間的強降雨就可能發生災情。

市府表示，台南易淹水地區分布廣，主要分布於轄內沿海區域及市區人口稠密區，於颱洪期間有許多低漥且無法重力排水之區域，須透過移動式抽水機協助抽排水，對此，本局為維持抽水機效能，於107年度增購72台大型移動式抽水機來汰換機齡老舊之機組及預布易淹水地區，以因應即將來到的颱風季節，並以24小時以上能連續運轉之工業用引擎作為動力來源，提升移動式抽水機之連續抽水性能，以期移動式抽水機能在汛期中發揮最大功用。

台南市新購72台移動式抽水機，市長黃偉（右四）哲察看機組運作性能。圖/水利局吳政...
台南市新購72台移動式抽水機，市長黃偉（右四）哲察看機組運作性能。圖/水利局吳政修提供
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台南市新購72台移動式抽水機，市長黃偉哲（左二）察看機組運作性能。圖/水利局吳政...
台南市新購72台移動式抽水機，市長黃偉哲（左二）察看機組運作性能。圖/水利局吳政修提供
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台南市新購72台移動式抽水機，市長黃偉哲察看機組運作性能。圖/水利局吳政修提供
台南市新購72台移動式抽水機，市長黃偉哲察看機組運作性能。圖/水利局吳政修提供
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