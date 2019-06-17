北市搜救犬搬新家 生活訓練空間再升級

2019-06-17 13:13 中央社 台北17日電



台北市搜救犬小組駐地於台北市消防局大直分隊11年，因鄰近住宅區且腹地小，於中山區規劃新建合法專屬搜救犬訓練基地，今天落成啟用，未來最多可供14隻搜救犬訓練使用。

北市消今天舉辦「新建搜救隊暨搜救犬訓練基地」落成啟用典禮，由局長吳俊鴻率眾人上香祝禱，未來藉此提升搜救犬豢養訓練環境及搜救隊救援整備作業空間。

吳俊鴻致詞表示，搜救犬訓練基地尋找不易，原駐地大直分隊臨近住宅區，基地小且容易影響市民生活安寧，新基地可解決上述問題，同時也感謝各界捐助周邊所需軟體和配備。

他說，訓練、培植搜救犬為重要任務，北市搜救犬目前共計8隻，預計今年底前還要向日本購入兩隻幼犬培訓，未來將成為參與搜救任務的新血。

控犬員林鴻麟也指出，台北市搜救犬小組於民國89年成立設置於萬芳分隊，直到97年才遷至大直分隊訓練，期間協助過台南、花蓮震災等多次搜救任務，目前有5名控犬員和8隻搜救犬。

目前，北市搜救犬種包括有拉布拉多犬、比利時狼犬和捷克狼犬等3種。

林鴻麟說明，新訓練基地犬舍共有14間，均依農委會「特定寵物業管理辦法」規定以每3.3平方公尺為飼養計算基準設計，兼具良好排水、通風、清潔等生活條件，還有獨立犬隻化糞池，且距離大佳河濱公園近，訓練場地空間也變大。

根據北市消資料顯示，新建基地1樓規劃為12間犬舍、2間隔離檢疫犬舍、1間護理室及1間配膳室，若有犬隻生病或受傷時可依個別需求於專屬空間進行醫療照顧及疫情隔離；另，2樓則規劃為會議簡報及訓練教室，可作為專業知識與技術交流空間。

此外，3樓則為控犬員備勤室；4樓作為搜救隊裝備器材整備及搜救犬各項訓練用途。各樓層空間設計講求節約能源，且針對出勤動線及訓練需求做合理有效的空間配置，加上臨近機場及高速公路，若遇災害發生時可快速完成整備前往災區執行搜救任務。

北市消表示，北市搜救隊現有4犬通過國際IRO高級（B級）評量檢測，其中搜救犬EVA今年還取得搜救犬IRO國際評量檢測全國第1的佳績，還有另兩隻也取得初級和中級檢測成績。