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新北成立愛心大平台 侯友宜：政府要發現、解決問題

2019-06-17 12:37聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市政府今成立「好日子愛心大平台」活動，新北市長侯友宜說，這是全台灣政府第一個站出來做公開透明的平台，政府有義務、有責任發現問題解決問題，只救急不救窮，發現有需要幫助的人及時到位伸出援手。而一旁參加活動的藝人李佩甄也說，新北市民好幸福。

侯友宜說，做好事不能由單一社會局主責，新北市所有單位都可以接受到各單位媒合的管道，包括29區的區長，可以看到各地需要幫助的人，只要上網透過大平台，就能及時給予援助。

李佩甄表示，過去很怕捐出去的物資，受贈者沒有收到，也很怕愛心遭浪費，現在透過好日子愛心大平台，就能隨時隨地做愛心，也不會擔心愛心送不到受贈者手中。

新北過去8年有實物銀行，媒合17億6千萬元的市值物資，侯友宜表示，好日子愛心大平台就是透過新北市府各單位媒作為媒合平台，採會員制，上網註冊後就能成為幫助他人的圓夢英雄。

侯友宜舉例，民眾可以依據個人意願幫助不同若是服務案，像支持教育局照顧弱勢學生提供愛心餐點，協助消防局幫助弱勢家庭汰換熱水器、加裝警報器，支持勞工局協助弱勢家庭居家修繕，參與衛生局為特殊疾病族群提供特殊物資。

新北社會局長張錦麗說，會員登錄只要提供手機、電子信箱、帳號、密碼，成為會員後藉由網站點選「我要做愛心」，選擇支持方案，系統就會依據選項派按到執行單位給予後續協助，行善者也能選擇公開、不公開愛心感新英雄榜。

新北市政府今成立「好日子愛心大平台」活動，新北市長侯友宜說，這是全台灣政府第一個...
新北市政府今成立「好日子愛心大平台」活動，新北市長侯友宜說，這是全台灣政府第一個站出來做公開透明的平台，政府有義務、有責任發現問題解決問題。記者王敏旭／攝影
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新北市政府今成立「好日子愛心大平台」活動，新北市長侯友宜說，這是全台灣政府第一個...
新北市政府今成立「好日子愛心大平台」活動，新北市長侯友宜說，這是全台灣政府第一個站出來做公開透明的平台，政府有義務、有責任發現問題解決問題。記者王敏旭／攝影
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新北市政府今成立「好日子愛心大平台」活動，新北市長侯友宜說，這是全台灣政府第一個站出來做公開透明的平台，政府有義務、有責任發現問題解決問題。記者王敏旭／攝影
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