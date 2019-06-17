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300萬高頂救護車！ 新北市民企業捐贈救災裝備不手軟

2019-06-17 11:55聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市今早於市府舉辦市民捐贈救災裝備頒贈感謝狀儀式，新北市長侯友宜與全球傳動科技股份有限公司李清崑董事長、有豐食品股份有限公司陳國顏董事長、法鼓山社會福利慈善事業基金會會長柯瑤碧及市民張美麗女士，4位捐贈救災裝備的市民及企業相見歡，侯友宜表示，感謝捐贈者的善舉，為社會貢獻心力，讓市民有更安全舒適的生活環境。

為感謝4位捐贈救災裝備的市民及企業，許多新北義消及消防人員皆前往市府與捐贈者寒暄交流，現場互動熱絡，侯友宜表示，感謝全球傳動科技李清崑董事長、有豐食品陳國顏董事長、法鼓山會長柯瑤碧以及新北市民張美麗女士的熱心奉獻，讓眾多市民的生命財產安全獲得保障。

侯友宜表示，新北突破400萬人口，為全台人口最多的直轄市，幅員廣闊且災害類型包羅萬象，對執行救災救護的人力及能量需求甚鉅，儘管政府資源有限，但民間力量無窮，由於公部門的預算有限，許多裝備礙於經費市府無法編列足夠預算購置，所幸社會上有許多善心人士，願意付出一已之力奉獻付出，捐贈各式車輛及器材，創造安居新北的環境。

公司位於新北樹林區的李清崑，為嘉惠樹林區市民並幫助極需緊急救援的傷患，捐贈捐贈消防災勘車1台、消防衣褲洗衣機3台、救護裝備及訓練器材1批，希望能增加患者搶救成功機率。李清崑表示，企業回饋社會是他應有的責任，更重要的是希望能夠幫助消防弟兄及市民，因此過去幾年來，在樹林或三峽地區，只要發現消防弟兄缺乏什麼物資，他就會盡力捐贈所需資源。

法鼓山社會福利慈善事業基金會樂善好施慈悲為懷，副會長柯瑤碧及總幹事陳高昌表示，他們長期關心弱勢族群，發現許多弱勢家庭的家中因沒有警報器，在火災時無法在第一時間逃出，而造成許多傷亡，因此，秉持發揚無私大愛的精神，他們捐贈1300個住宅用火災警報器，希望消防局能優先裝置在弱勢族群家中，確保他們生命財產安全。

有豐食品股份有限公司是知名品牌北海鱈魚香絲的製造商，董事長陳國顏多年來秉持著良心耕耘、回饋社會的精神，為提升本市獨居老人及弱勢家庭的居家安全，捐贈1,000只住宅用火災警報器供本市民眾使用。

而新北市民張美麗則是得知五股消防分隊救護車已達報廢年限，而且車況及內裝相當老舊，若花費維修恐不符成本效益，當下立即決定貢獻一己之力，捐贈價值逾300萬，有「行動急診室」之稱的高頂救護車1台，期許能強化緊急救護勤務的執行效能。高頂救護車配備不同於一般救護車，包含LUCAS自動心肺復甦機、先進手動電擊器等設備。

新北市長侯友宜與4位捐贈救災裝備的市民及企業相見歡，並感謝捐贈者的善舉，圖為侯友...
新北市長侯友宜與4位捐贈救災裝備的市民及企業相見歡，並感謝捐贈者的善舉，圖為侯友宜頒獎給有豐食品股份有限公司董事長陳國顏（前排左三）。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜與4位捐贈救災裝備的市民及企業相見歡，並感謝捐贈者的善舉。記者胡瑞...
新北市長侯友宜與4位捐贈救災裝備的市民及企業相見歡，並感謝捐贈者的善舉。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜與4位捐贈救災裝備的市民及企業相見歡，並感謝捐贈者的善舉，圖為侯友...
新北市長侯友宜與4位捐贈救災裝備的市民及企業相見歡，並感謝捐贈者的善舉，圖為侯友宜頒獎給全球傳動科技股份有限公司董事長李清崑（左三）。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜與4位捐贈救災裝備的市民及企業相見歡，並感謝捐贈者的善舉，圖為侯友...
新北市長侯友宜與4位捐贈救災裝備的市民及企業相見歡，並感謝捐贈者的善舉，圖為侯友宜頒獎給新北市民張美麗（左四）。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜頒獎給新北市民張美麗（左三）。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜頒獎給新北市民張美麗（左三）。記者胡瑞玲／攝影
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侯友宜
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