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民調／「蔡柯韓」柯文哲最強 「蔡郭柯」郭台銘領先

「粉紅車格」別亂停！ 29日起違規最高罰1200元

2019-06-17 11:09聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

停車要注意！新北市交通局自6月29日起將全面稽查，違規占用婦幼車位者最高將處最高新臺幣1200元罰鍰。新北市交通局停車管理科長吳政諺表示，停車證只是方便識別，若民眾忘記帶停車證，只要確實符合資格，並先向停車場管理員報備即可停放婦幼車位。

吳政諺表示，新北市應設婦幼停車位1374位，而截至12日已在指定場所完成設置1882個婦幼車位，並發出3萬6043張孕婦及親子識別証，只要車位於白色標線內畫設粉紅色內框並設有告示牌，須於車內擋風玻璃上放置「孕婦、育有6歲以下兒童者之停車位識別證」才能停放。

吳政諺說，配合交通部一年宣導期，通令各停車場業者加強稽核及管制，現行違規停放專用車位車輛採夾單警告，自29日起即全面稽查，火車站、捷運交會轉乘站、百貨公司、醫療院所及政府機關等附設公共停車場列為稽查重點，違規占用身心障礙者專用車位也納入稽查，違者最高將處以1200元罰鍰。

吳政諺表示，停車證只是方便識別，車上仍要有孕婦或幼兒才可使用車位，若忘記帶停車證，只要確實符合身分資格，先向停車場管理員報備即可停放婦幼車位。

交通局提醒，有停車需求且符合資格者，可攜帶孕婦或兒童健康手冊至交通局2處辦公室、6處停車管理場及105處公有停車場領取停車位識別證，詳情可到新北市政府交通局網頁查詢。

違規占用婦幼車位者，最高將處1200元罰鍰。圖／新北市交通局提供
違規占用婦幼車位者，最高將處1200元罰鍰。圖／新北市交通局提供
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新北市交通局提醒，29日起將全面稽查違規占用婦幼車位者。圖／新北市交通局提供
新北市交通局提醒，29日起將全面稽查違規占用婦幼車位者。圖／新北市交通局提供
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