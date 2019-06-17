等嘸太子的礦山太子賓館 日式建築有百年九芎樹為伴

2019-06-17 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



日治時期日本田中礦業株式會社，為招待當時日本的皇太子（即裕仁天皇，現任日本天皇的祖父） 視察金瓜石礦業，1922年興建太子賓館，但隔年太子並沒來金瓜石，之後也沒來住過，成了等嘸太子的太子賓館。

太子賓館位於為現今金瓜石派出所與郵局東南方，占地360坪，建坪有141坪，裡頭有15間隔間。賓館的背後，就是金爪石產金礦山，建築配置與外部庭園融合成雁行排列，使用大量檜木所構築而成的純日式住宅。目前列為新北市市定古蹟。

台電公司一方面保存古蹟，一方面打算擴大利用，讓賓館可以再利用，本月3日已公告招商，太子賓館將開放做文化休閒使用，輕飲食、展覽，文資團體可以進來；太子賓館還沒修復就招商，是為了方便把得標廠商的需求一併納入，包括庭院、廣場、後院全都委外管理，古蹟修復急不得，他們保守估計會在2020年完工開放。

太子起居室，中央直立精神柱為檜木，代表健康的意思，貴賓室的精神柱是櫻花木，代表長壽，書房的中間精神柱是黑檀木，在日本只有皇室可使用，它的硬度比石頭硬，代表權位，也有避邪作用。

這棟建築使用傳統以榫頭銜接的建築工法，不使用任何鐵釘，經常成為許多建築學者研究、朝聖的範例。屋外的百年九芎樹，秋天開著白花，風一吹如雪落下，非常漂亮。

太子賓館建於1922年，是為招待昭和太子於隔年4月來台視察，所準備的行館，實際上叫做日皇行館，或是裕仁行館，但最後太子並未沒有來礦山地區，根據黃金博物館考究，日本皇室倒是有特派員來住過5、6次，因為鋪紅地毯讓當地人誤解，以為太子來了，太子賓館就因此聲名大噪。