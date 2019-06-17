親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

阿翔偷腥後 老婆Grace首發聲「換我為你撐傘」

「愛哭鬼佳芬姐」為韓國瑜拚了 「天王」背後的她 心事誰人知

等嘸太子的礦山太子賓館 日式建築有百年九芎樹為伴

2019-06-17 08:03聯合報 記者吳淑君╱即時報導

日治時期日本田中礦業株式會社，為招待當時日本的皇太子（即裕仁天皇，現任日本天皇的祖父） 視察金瓜石礦業，1922年興建太子賓館，但隔年太子並沒來金瓜石，之後也沒來住過，成了等嘸太子的太子賓館。

太子賓館位於為現今金瓜石派出所與郵局東南方，占地360坪，建坪有141坪，裡頭有15間隔間。賓館的背後，就是金爪石產金礦山，建築配置與外部庭園融合成雁行排列，使用大量檜木所構築而成的純日式住宅。目前列為新北市市定古蹟。

台電公司一方面保存古蹟，一方面打算擴大利用，讓賓館可以再利用，本月3日已公告招商，太子賓館將開放做文化休閒使用，輕飲食、展覽，文資團體可以進來；太子賓館還沒修復就招商，是為了方便把得標廠商的需求一併納入，包括庭院、廣場、後院全都委外管理，古蹟修復急不得，他們保守估計會在2020年完工開放。

太子起居室，中央直立精神柱為檜木，代表健康的意思，貴賓室的精神柱是櫻花木，代表長壽，書房的中間精神柱是黑檀木，在日本只有皇室可使用，它的硬度比石頭硬，代表權位，也有避邪作用。

這棟建築使用傳統以榫頭銜接的建築工法，不使用任何鐵釘，經常成為許多建築學者研究、朝聖的範例。屋外的百年九芎樹，秋天開著白花，風一吹如雪落下，非常漂亮。

太子賓館建於1922年，是為招待昭和太子於隔年4月來台視察，所準備的行館，實際上叫做日皇行館，或是裕仁行館，但最後太子並未沒有來礦山地區，根據黃金博物館考究，日本皇室倒是有特派員來住過5、6次，因為鋪紅地毯讓當地人誤解，以為太子來了，太子賓館就因此聲名大噪。

光復後由台金公司接管太子賓館，改為第一賓館。1984年台金公司結束營運，地方沒落，為美化名稱，大家稱為太子賓館，台電於1989年向台金價購，花了一年大整修，1996年10月大功告成，1997年被指定為市定古蹟，

1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成...
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成了等嘸太子的太子賓館，不過建築之講究，還是很有看頭。記者吳淑君／攝影
分享
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成...
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成了等嘸太子的太子賓館，不過建築之講究，還是很有看頭。記者吳淑君／攝影
分享
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成...
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成了等嘸太子的太子賓館，不過建築之講究，還是很有看頭。記者吳淑君／攝影
分享
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成...
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成了等嘸太子的太子賓館，不過建築之講究，還是很有看頭。記者吳淑君／攝影
分享
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成...
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成了等嘸太子的太子賓館，不過建築之講究，還是很有看頭。記者吳淑君／攝影
分享
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成...
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成了等嘸太子的太子賓館，不過建築之講究，還是很有看頭。記者吳淑君／攝影
分享
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成...
1922年為招待當時日本的皇太子視察金瓜石礦業，而興建太子賓館，但太子並沒來，成了等嘸太子的太子賓館，不過建築之講究，還是很有看頭。記者吳淑君／攝影
分享

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

里民活動場所未投保意外險 鄰長重傷求償無門

2019-06-17 00:25

民間自辦市地重劃 北市擬收費

2019-06-16 23:23

三重「天坑」 透地雷達找原因

2019-06-16 23:15

身心障礙泳賽 452人創13年新高

2019-06-16 23:14

移工路跑賽 侯友宜稱菲國是兄弟

2019-06-16 23:12

新北市淡北道路退回再審 連署要求行政院回應今晚達標

2019-06-16 20:39

不只點亮十三層遺址 太子賓館、黃金神社也要動了

2019-06-16 19:29

堪稱「綠金產業」 新北脆甜綠竹筍盛產期到啦

2019-06-16 16:48

新北「天坑」驚動市長 明出動透地雷達找原因

2019-06-16 11:45

打通了！ 中巿環太東路欣豐橋至溪洲橋段7月通車

2019-06-16 10:49

夏日踏青 高雄市區凹子底、愛河之心日夜皆美

2019-06-16 08:00

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

精華區中正公園蓋停車場 桃園藝文園區居民說NO

2019-06-16 14:52

國道4號豐勢端17日起封閉兩年 未來得走后豐交流道

2019-06-16 21:01

不只點亮十三層遺址 太子賓館、黃金神社也要動了

2019-06-16 19:29

國民黨高市立委初選一、四選區 王齡嬌、徐慶煌出線

2019-06-16 11:23

藍高市一選區王齡嬌勝出 無黨籍議員朱信強也要參戰

2019-06-16 13:08

埔里第三市場大火全毀 獅子會捐20萬元當重建基金

2019-06-16 17:25

基市府為大齡男女牽紅線 花漾組今天熱鬧登場

2019-06-16 15:27

協和送餐改用不鏽鋼便當 11個月省2萬個紙餐盒

2019-06-16 23:45

新北「天坑」驚動市長 明出動透地雷達找原因

2019-06-16 11:45

高雄再添書香 誠品開新店富創意

2019-06-17 00:07

台中轉運中心僅3線公車停靠 交通局：將引入熱門路線

2019-06-16 12:14

歡迎企業投資高雄 縮短建案流程100天

2019-06-16 21:42

迎接AI元年 高雄市政府4部曲吹響AI號角

2019-06-16 21:08

新豐紅樹林大整修 配合施工封閉到明年3月底

2019-06-16 10:38

韓國瑜造勢效益 雲林旅宿業提升1成多

2019-06-16 12:51

太陽能板有毒？ 日本眾議員：科學事情用科學討論

2019-06-16 20:56

新北市淡北道路退回再審 連署要求行政院回應今晚達標

2019-06-16 20:39

打通了！ 中巿環太東路欣豐橋至溪洲橋段7月通車

2019-06-16 10:49

影／一針一線的職人精神 榻榻米老師傅功夫了得

2019-06-16 19:18

神明喝的山茶超搶手 千歲採茶團是幕後功臣

2019-06-16 20:36

斗六公所借場地辦總統投開票 卻遭同公部門要租金

2019-06-16 16:41

等嘸太子的礦山太子賓館 日式建築有百年九芎樹為伴

2019-06-17 08:03

南投中寮盛產龍眼蜜 蜂農籲辦評鑑顧品質促產銷

2019-06-16 19:30

一家4口讀書6人畢業 食品業老董獲闔家勤學獎

2019-06-16 11:34

高市登革熱來勢洶洶 一溪之隔屏東縣誓師總動員

2019-06-16 11:22

台中轉運中心「失能」？ 將納熱門路線

2019-06-17 00:17

今夏鳳山新亮點 高雄首座市民運動中心7月完工

2019-06-16 11:54

晶華酒店進軍新北 捷絲旅三重館今開幕

2019-06-16 19:32

影／第一屆豐原麻芛文化季今登場 此物夏天喝來最消暑

2019-06-16 10:47

嘉邑行善團斥資1500萬 今舉辦「仁人橋」通車典禮

2019-06-16 16:43

為陽光傷友打氣 鐵漢警這樣慶祝警察節

2019-06-16 14:01

溪湖高中發英雄帖 號召1萬名校友成立校友會設獎助學金

2019-06-16 10:57

太子賓館修復 黃金神社要種回櫻花

2019-06-17 00:39

嘉邑行善團第546座橋仁人橋完工通車 連接嘉義台南

2019-06-16 15:28

堪稱「綠金產業」 新北脆甜綠竹筍盛產期到啦

2019-06-16 16:48

16年後重回故鄉辦個展 林壽山大展創作能量

2019-06-16 16:14

早期高檔食材哪裡買？ 彰化南門市場展覽告訴你

2019-06-16 12:38

夏令營M型化免費的家長搶抽籤 萬元的營隊也秒殺

2019-06-16 18:08

中國無牌漁船越界 馬祖海巡優勢緝獲

2019-06-16 17:42

慈濟中區人醫會到南投義診 守護弱勢兒少健康

2019-06-16 15:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top