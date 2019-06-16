不只點亮十三層遺址 太子賓館、黃金神社也要動了

2019-06-16 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台電中秋節要打造台版天空之城，把塵封超過30年的十三層遺址點亮，這只是個起頭，104年被颱風毀損而謝絕參觀的太子賓館，要修復活用，黃金神社殘蹟保存也即將動起來，台電表示，應居民要求，他們會把黃金神社美麗的櫻花，再種回來。

位於東北角陰陽海旁的十三層遺址，過往是瑞芳金瓜石最大的選礦場所「水湳洞選煉廠」，台電於1980年代晚期接手管理。台電利用公共藝術推動十三層遺址文資活化，與周鍊、何采柔與優人神鼓藝術總監劉若瑀簽約，聯手打造台版「天空之城」，相約9月13日中秋夜一同點亮十三層。

令人興奮的，不只一件，台電深澳電廠金水課課長游鳳林說，104年蘇迪勒颱風過境時造成太子賓館外牆塌損，書房毀損，暫停開放，許多遊客感到可惜，他們106年啟動古蹟修復，因建物量體很大，面積近150坪，一屋一瓦都要按原貌修復，文化局很慎重，第一階段修復計畫就走了一年半，他們也不求快，能完善進行更好。

這次整修強度朝再利用規劃，6月3日已公告招商，太子賓館開放做文化休閒，輕飲食，展覽，文資團體可以進來。太子賓館還沒修復就招商，是為了方便規劃設計時，把得標廠商的需求一併納入，包括庭院，廣場，後院全都委外管理。古蹟修復急不得，他們保守預計會在2022完工開放。