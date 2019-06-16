親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

全記過！海軍士官與酒女脫光狂歡 7人承認無遭迫

女子掉落月台頭部多處撕裂傷 火車延誤46分

不只點亮十三層遺址 太子賓館、黃金神社也要動了

2019-06-16 19:29聯合報 記者吳淑君╱即時報導

台電中秋節要打造台版天空之城，把塵封超過30年的十三層遺址點亮，這只是個起頭，104年被颱風毀損而謝絕參觀的太子賓館，要修復活用，黃金神社殘蹟保存也即將動起來，台電表示，應居民要求，他們會把黃金神社美麗的櫻花，再種回來。

位於東北角陰陽海旁的十三層遺址，過往是瑞芳金瓜石最大的選礦場所「水湳洞選煉廠」，台電於1980年代晚期接手管理。台電利用公共藝術推動十三層遺址文資活化，與周鍊、何采柔與優人神鼓藝術總監劉若瑀簽約，聯手打造台版「天空之城」，相約9月13日中秋夜一同點亮十三層。

令人興奮的，不只一件，台電深澳電廠金水課課長游鳳林說，104年蘇迪勒颱風過境時造成太子賓館外牆塌損，書房毀損，暫停開放，許多遊客感到可惜，他們106年啟動古蹟修復，因建物量體很大，面積近150坪，一屋一瓦都要按原貌修復，文化局很慎重，第一階段修復計畫就走了一年半，他們也不求快，能完善進行更好。

這次整修強度朝再利用規劃，6月3日已公告招商，太子賓館開放做文化休閒，輕飲食，展覽，文資團體可以進來。太子賓館還沒修復就招商，是為了方便規劃設計時，把得標廠商的需求一併納入，包括庭院，廣場，後院全都委外管理。古蹟修復急不得，他們保守預計會在2022完工開放。

另外，黃金神社採殘蹟保留，拜殿，柱子不要再倒，階梯會重整，上面再建一座避雨亭，這項工事比較單純，規劃設計期末報告，上個月27日送文化局審查，正在意見修正中，文化局一過就可工程發包，他們也順應民意，要把以往神社整排的美麗櫻花再種回來。

台電和藝術家聯手打造台版「天空之城」，相約9月13日中秋夜一同點亮十三層。圖／台...
台電和藝術家聯手打造台版「天空之城」，相約9月13日中秋夜一同點亮十三層。圖／台電提供
分享
太子賓館這次整修強度朝再利用規劃，將公告招商進駐賣輕飲食，或展覽。記者吳淑君／攝...
太子賓館這次整修強度朝再利用規劃，將公告招商進駐賣輕飲食，或展覽。記者吳淑君／攝影
分享
太子賓館這次整修強度朝再利用規劃，將公告招商進駐賣輕飲食，或展覽。記者吳淑君／攝...
太子賓館這次整修強度朝再利用規劃，將公告招商進駐賣輕飲食，或展覽。記者吳淑君／攝影
分享
黃金神社殘蹟保存，即將動工。記者吳淑君／攝影
黃金神社殘蹟保存，即將動工。記者吳淑君／攝影
分享

修復台電遺址
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

堪稱「綠金產業」 新北脆甜綠竹筍盛產期到啦

2019-06-16 16:48

新北「天坑」驚動市長 明出動透地雷達找原因

2019-06-16 11:45

打通了！ 中巿環太東路欣豐橋至溪洲橋段7月通車

2019-06-16 10:49

夏日踏青 高雄市區凹子底、愛河之心日夜皆美

2019-06-16 08:00

叫阮第一名╱回鄉當青農 外語推銷坪林茶

2019-06-16 00:10

來這遛小孩／台北偶戲館 親子共度好地方

2019-06-15 23:58

出租效益有限 北市300多戶聯開宅要賣

2019-06-15 23:39

北市要賣聯開宅 議會擱置不准

2019-06-15 23:28

活過20歲 漸凍生要致力演講 中醫博士車禍 女兒含淚代領畢業證書

2019-06-15 23:22

柯文哲遭攔車 社子島居民橫躺 警增援脫困

2019-06-15 23:13

微笑單車／北市：提高投保率 官網App推播

2019-06-15 23:08

微笑單車用戶納保低 卡在實名制

2019-06-15 23:00

新北也出現天坑？初步研判是台電破管導致路面破洞下陷

2019-06-15 21:33

300海豚現身 福隆國際沙雕挑戰金氏世界紀錄成功

2019-06-15 17:50

金瓜石事件78年後音樂會緬懷 受難者：讓世人都記得

2019-06-15 16:27

侯友宜、林立青、曾文昌品保力達B 暢談工人生活

2019-06-15 14:32

訪中和秀峰青年社會住宅 朱立倫：讓年輕人住得起

2019-06-15 14:30

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

影／石門水庫今年首次開啟排砂隧道放水 場面壯觀

2019-06-16 08:21

爭取登革熱經費卻被說沒發文 高市府：過去3年都要得到

2019-06-15 19:53

新北也出現天坑？初步研判是台電破管導致路面破洞下陷

2019-06-15 21:33

爸爸是我同班同學 屏科大父子三人同時畢業

2019-06-16 07:59

精華區中正公園蓋停車場 桃園藝文園區居民說NO

2019-06-16 14:52

少子化多嚴重？嘉縣畢業生個位數學校達4成

2019-06-15 22:22

國民黨高市立委初選一、四選區 王齡嬌、徐慶煌出線

2019-06-16 11:23

10個月省2座101高紙餐盒 協和換鐵便當愛心不變

2019-06-16 08:05

富邦官方計步APP「健康正動力」走100步即捐1元

2019-06-15 21:18

韓國瑜因登革熱連番被黑 王淺秋：韓黑供應鏈

2019-06-15 21:04

10歲鍾愛阿瓦羅 畫風像老靈魂

2019-06-16 00:07

藍高市一選區王齡嬌勝出 無黨籍議員朱信強也要參戰

2019-06-16 13:08

5位知名民歌手 周六晚台東開唱憶當年

2019-06-15 21:11

High上天 桃園熱氣球嘉年華8天不間斷

2019-06-15 23:33

新北「天坑」驚動市長 明出動透地雷達找原因

2019-06-16 11:45

馬沙溝海灘大流失 一見雙雕沙雕另闢「沙」場

2019-06-15 21:08

祕境搶拍網美照 小心「網美」變「亡美」

2019-06-16 07:59

基市府為大齡男女牽紅線 花漾組今天熱鬧登場

2019-06-16 15:27

埔里第三市場大火全毀 獅子會捐20萬元當重建基金

2019-06-16 17:25

承租三分鐘熱度 都市「開心農場」退燒

2019-06-15 22:51

台科大「護村神樹」 終於可呼吸了

2019-06-15 23:47

新豐紅樹林大整修 配合施工封閉到明年3月底

2019-06-16 10:38

桃園熱氣球嘉年華光雕秀 鄭文燦：體驗幸福經濟學

2019-06-15 22:42

台中轉運中心僅3線公車停靠 交通局：將引入熱門路線

2019-06-16 12:14

韓國瑜造勢效益 雲林旅宿業提升1成多

2019-06-16 12:51

打通了！ 中巿環太東路欣豐橋至溪洲橋段7月通車

2019-06-16 10:49

斗六公所借場地辦總統投開票 卻遭同公部門要租金

2019-06-16 16:41

影／第一屆豐原麻芛文化季今登場 此物夏天喝來最消暑

2019-06-16 10:47

影╱山坡土地開挖前「停看聽」以免違反水保法遭開罰

2019-06-15 22:20

高市登革熱來勢洶洶 一溪之隔屏東縣誓師總動員

2019-06-16 11:22

今夏鳳山新亮點 高雄首座市民運動中心7月完工

2019-06-16 11:54

為陽光傷友打氣 鐵漢警這樣慶祝警察節

2019-06-16 14:01

中捷綠線18站命名 地方喊微調

2019-06-15 23:35

早期高檔食材哪裡買？ 彰化南門市場展覽告訴你

2019-06-16 12:38

高市罹難義消公祭 韓國瑜前往致意

2019-06-16 10:43

一家4口讀書6人畢業 食品業老董獲闔家勤學獎

2019-06-16 11:34

23歲自閉症大學生畫出人心喜怒哀樂

2019-06-15 22:15

夏日踏青 高雄市區凹子底、愛河之心日夜皆美

2019-06-16 08:00

柯文哲遭攔車 社子島居民橫躺 警增援脫困

2019-06-15 23:13

堪稱「綠金產業」 新北脆甜綠竹筍盛產期到啦

2019-06-16 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top