堪稱「綠金產業」 新北脆甜綠竹筍盛產期到啦

2019-06-16 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北綠竹筍進入盛產期，新北市長侯友宜（右）也前往五股觀音山活動中心行銷活動現場品嚐綠竹筍。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook

新北綠竹筍進入盛產期，新北市農業局除了在6月14日舉辦新北筍王爭霸戰外，今也在五股區農會舉辦觀音山綠竹筍推廣行銷活動，新北市長侯友宜也前往現場品嘗綠竹筍，侯友宜表示，新北綠竹筍總產值高達17億，是重要的農產品，另外，侯友宜也提到，除了推廣農產品外，也要多注意秋行軍蟲的情況，一有發現要馬上通報，才能減少農民的損失。

市府6月14日舉辦新北筍王爭霸戰，來自全新北市14個地區共80位眾家筍農齊聚市府，經激烈評比，由三峽區的筍農吳鑲庭奪得「新北筍王」寶座，「美筍王」為三峽區筍農黃清泉，鶯歌區筍農游長輝則拿下「甜筍王」。

侯友宜表示，全新北市綠竹筍總產量有高達17億的產值，種植面積共有2600多公頃，光五股地區就有500多公頃，在新北農業上扮演重要的角色。談到綠竹筍的口感和滋味，侯友宜表示，綠竹筍的變化多端，不管煎炒煮都各有風味，歡迎大家多多支持。侯友宜也感謝農會不斷推廣新北農產品，並希望在推廣上能推陳出新並打響知名度，多多推廣，讓市民朋友知道新北市農產品的好，農民才能受惠。

另外，侯友宜也提到，近期的秋行軍蟲在玉米及穀類的農作間盛行，市府已開始防疫大作戰，也要請大家多多注意，若發現秋行軍蟲要趕緊通報，讓農民減少損失，市府現在開始防疫大作戰，同時也與農業局給於補助照顧農民。