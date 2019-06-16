親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

印度與美國撕破臉 16日起對美國祭出報復性關稅

堪稱「綠金產業」 新北脆甜綠竹筍盛產期到啦

2019-06-16 16:48聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北綠竹筍進入盛產期，新北市長侯友宜（右）也前往五股觀音山活動中心行銷活動現場品...
新北綠竹筍進入盛產期，新北市長侯友宜（右）也前往五股觀音山活動中心行銷活動現場品嚐綠竹筍。記者胡瑞玲／攝影
分享

新北綠竹筍進入盛產期，新北市農業局除了在6月14日舉辦新北筍王爭霸戰外，今也在五股區農會舉辦觀音山綠竹筍推廣行銷活動，新北市長侯友宜也前往現場品嘗綠竹筍，侯友宜表示，新北綠竹筍總產值高達17億，是重要的農產品，另外，侯友宜也提到，除了推廣農產品外，也要多注意秋行軍蟲的情況，一有發現要馬上通報，才能減少農民的損失。

市府6月14日舉辦新北筍王爭霸戰，來自全新北市14個地區共80位眾家筍農齊聚市府，經激烈評比，由三峽區的筍農吳鑲庭奪得「新北筍王」寶座，「美筍王」為三峽區筍農黃清泉，鶯歌區筍農游長輝則拿下「甜筍王」。

侯友宜表示，全新北市綠竹筍總產量有高達17億的產值，種植面積共有2600多公頃，光五股地區就有500多公頃，在新北農業上扮演重要的角色。談到綠竹筍的口感和滋味，侯友宜表示，綠竹筍的變化多端，不管煎炒煮都各有風味，歡迎大家多多支持。侯友宜也感謝農會不斷推廣新北農產品，並希望在推廣上能推陳出新並打響知名度，多多推廣，讓市民朋友知道新北市農產品的好，農民才能受惠。

另外，侯友宜也提到，近期的秋行軍蟲在玉米及穀類的農作間盛行，市府已開始防疫大作戰，也要請大家多多注意，若發現秋行軍蟲要趕緊通報，讓農民減少損失，市府現在開始防疫大作戰，同時也與農業局給於補助照顧農民。

新北市農業局長李玟說，堪稱新北重要「綠金產業」的綠竹筍，每年的6至9月為盛產期，想要買好吃新北健康三寶綠竹筍，五股區及八里區農會營運的2個綠竹筍晨間直銷中心已經開市，青果合作社在三峽插角（綠光水岸民宿旁）也有綠竹筍共同站，收購三峽地區最新鮮的綠竹筍，而其他產區農會也會輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮優質的綠竹筍。

新北市長侯友宜（右）及新北市農業局長李玟（左）品嘗新鮮脆甜的綠竹筍。記者胡瑞玲／...
新北市長侯友宜（右）及新北市農業局長李玟（左）品嘗新鮮脆甜的綠竹筍。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北綠竹筍進入盛產期，新北市長侯友宜也前往五股觀音山活動中心行銷活動現場品嘗綠竹...
新北綠竹筍進入盛產期，新北市長侯友宜也前往五股觀音山活動中心行銷活動現場品嘗綠竹筍。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北綠竹筍進入盛產期，新北市長侯友宜也前往五股觀音山活動中心行銷活動現場品嘗綠竹...
新北綠竹筍進入盛產期，新北市長侯友宜也前往五股觀音山活動中心行銷活動現場品嘗綠竹筍。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北綠竹筍進入盛產期，新北市長侯友宜（右）也前往五股觀音山活動中心行銷活動現場品...
新北綠竹筍進入盛產期，新北市長侯友宜（右）也前往五股觀音山活動中心行銷活動現場品嚐綠竹筍。記者胡瑞玲／攝影
分享

侯友宜農民
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

新北「天坑」驚動市長 明出動透地雷達找原因

2019-06-16 11:45

打通了！ 中巿環太東路欣豐橋至溪洲橋段7月通車

2019-06-16 10:49

夏日踏青 高雄市區凹子底、愛河之心日夜皆美

2019-06-16 08:00

叫阮第一名╱回鄉當青農 外語推銷坪林茶

2019-06-16 00:10

來這遛小孩／台北偶戲館 親子共度好地方

2019-06-15 23:58

出租效益有限 北市300多戶聯開宅要賣

2019-06-15 23:39

北市要賣聯開宅 議會擱置不准

2019-06-15 23:28

活過20歲 漸凍生要致力演講 中醫博士車禍 女兒含淚代領畢業證書

2019-06-15 23:22

熱門文章

影／石門水庫今年首次開啟排砂隧道放水 場面壯觀

2019-06-16 08:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top