堪稱「綠金產業」 新北脆甜綠竹筍盛產期到啦
新北綠竹筍進入盛產期，新北市農業局除了在6月14日舉辦新北筍王爭霸戰外，今也在五股區農會舉辦觀音山綠竹筍推廣行銷活動，新北市長侯友宜也前往現場品嘗綠竹筍，侯友宜表示，新北綠竹筍總產值高達17億，是重要的農產品，另外，侯友宜也提到，除了推廣農產品外，也要多注意秋行軍蟲的情況，一有發現要馬上通報，才能減少農民的損失。
市府6月14日舉辦新北筍王爭霸戰，來自全新北市14個地區共80位眾家筍農齊聚市府，經激烈評比，由三峽區的筍農吳鑲庭奪得「新北筍王」寶座，「美筍王」為三峽區筍農黃清泉，鶯歌區筍農游長輝則拿下「甜筍王」。
侯友宜表示，全新北市綠竹筍總產量有高達17億的產值，種植面積共有2600多公頃，光五股地區就有500多公頃，在新北農業上扮演重要的角色。談到綠竹筍的口感和滋味，侯友宜表示，綠竹筍的變化多端，不管煎炒煮都各有風味，歡迎大家多多支持。侯友宜也感謝農會不斷推廣新北農產品，並希望在推廣上能推陳出新並打響知名度，多多推廣，讓市民朋友知道新北市農產品的好，農民才能受惠。
另外，侯友宜也提到，近期的秋行軍蟲在玉米及穀類的農作間盛行，市府已開始防疫大作戰，也要請大家多多注意，若發現秋行軍蟲要趕緊通報，讓農民減少損失，市府現在開始防疫大作戰，同時也與農業局給於補助照顧農民。
新北市農業局長李玟說，堪稱新北重要「綠金產業」的綠竹筍，每年的6至9月為盛產期，想要買好吃新北健康三寶綠竹筍，五股區及八里區農會營運的2個綠竹筍晨間直銷中心已經開市，青果合作社在三峽插角（綠光水岸民宿旁）也有綠竹筍共同站，收購三峽地區最新鮮的綠竹筍，而其他產區農會也會輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮優質的綠竹筍。
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