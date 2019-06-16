侯友宜自曝1984年赴菲律賓辦案 險命喪異鄉

2019-06-16 13:29 中央社 新北16日電



警界出身的新北市長侯友宜今天參加菲律賓國慶暨路跑活動時表示，他1984年第一次出國就是赴菲偵查，卻險遭台籍逃犯開槍擊斃，幸菲友人援助才脫險，菲國是他最懷念國家。

侯友宜表示，菲律賓是他最懷念的國家，也是中華民國最好的朋友。

他透露，他1984年第一次出國就是去菲律賓，當時是以秘密警探身分進行刑事偵查，了解台灣逃犯在菲活動的情形，由於是單槍匹馬去偵查，查訪過程差點被台灣逃往菲律賓的要犯開槍擊斃。

他表示，他感謝菲律賓的友人援助，讓他在被追擊的期間能夠安然脫險，平安回到台灣，雖然這已是30多年的往事，他仍在此感謝第一次出國時受到菲國朋友的相助，讓他還能站在這裡。

侯友宜說，菲律賓友人是他的救命恩人，也是打擊犯罪最好的夥伴，是他永遠的盟友，菲律賓就是他永遠的兄弟。當場獲菲人熱情掌聲回應。

侯友宜強調，新北市有菲律賓移工1萬3000多人及新住民1600多人，帶來新北產業安定及家庭和諧，他現場敬禮感謝菲國朋友貢獻。

市府指出，新北市政府勞工局與馬尼拉經濟文化辦事處今天上午於大台北都會公園舉辦「菲律賓121年國慶暨移工歡樂路跑友誼賽」，吸引上千菲籍移工、新住民及僑生參與，現場也設有菲律賓美食、免費視障按摩服務及宣導最新移工法令等攤位，氣氛熱烈。