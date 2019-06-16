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打通了！ 中巿環太東路欣豐橋至溪洲橋段7月通車

2019-06-16 10:49聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市太平區環太東路欣豐橋至溪洲橋約1.1公里段，以往多年因牽涉用地徵收和道路管理問題，遲未能打通，但在前後任市長和多位民意代表共同關心和努力下，建設局長陳大田上午說，道路已打通並完成交通號誌桿、綠美化，預計7月初能順利通車。

環太東路是連接北屯區到太平的要道，對於新桃源橋至坪林橋的1.7公里段的路面，亦經市府進行整修和綠美化，目前可以銜接至欣豐橋，方便民眾通行，未來加上欣豐橋至溪洲橋，已完成太平地區大半路段。但接續仍有溪洲橋至太平橋路段，因牽涉龐大徵收經費，尚未能打通。

立委何欣純昨發出新聞稿指出，在民眾的陳情下，經向營建署爭取預算，中央去年5月核定補助5300萬，前市長林佳龍也到現場勘查工程進度；從新桃源橋至溪洲橋的全段2.8公里的道路因而得以進行改善，民眾不需再繞道祥順路，又可避免塞車。

市議員李麗華上午亦指出，經過多次質詢，市府和中央共同出資進行路平和護岸整修工程，加上植栽綠美化，使得道路終於能供市民使用，是市民之福。

陳大田指出，該段道路原屬水利署第三河川局的水防道路，後來由市府接管，市長盧秀燕很關心用路人的安全，多次叮囑務必要做好交通號誌，以維用路安全，同時也要能兼顧美觀，美化市容，下個月能通車使用。

立法委員何欣純極力爭取中央預算，得以讓太平區環太東路欣豐橋至溪洲橋打通和綠美化。...
立法委員何欣純極力爭取中央預算，得以讓太平區環太東路欣豐橋至溪洲橋打通和綠美化。圖／何欣純服務處提供
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台中市太平區台中市太平區環太東路已完成道路路平和綠美化。圖／何欣純服務處提供
台中市太平區台中市太平區環太東路已完成道路路平和綠美化。圖／何欣純服務處提供
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