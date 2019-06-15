北市要賣聯開宅 議會擱置不准

2019-06-15 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



市府盼出售捷運聯開宅。圖為美河市聯開宅。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 北市寸土寸金，捷運局日前將港墘站6戶28至40坪大坪數聯開宅標售案，送議會交通委員會審議，6戶粗估市價1.63億元，有議員認為市府財產不應輕易處分，也不該在缺公宅時賣聯開宅，暫擱此案未通過。

捷運局指出，處分捷運土地開發公有不動產，可回饋土地開發基金、增加自償性經費償還率，目前已通車捷運路網自償性經費約522億，依北市擬定的償還計畫，土開效益須負擔近半左右，除非出租很容易，否則原則上盼以標售為主。

除港墘站6戶住宅，還有內湖站的154戶辦公室，前年送議會審議，因議員任期屆滿不續審，去年12月遭退回。市府今年3月重新送審，仍在程序委員會未付委，6戶住宅日前在交委會先審。

捷運局表示，經委外所做的租售策略建議分析報告，港墘站租金行情每坪1117元，毛收益率1.81%至1.86%，據壽險業投資出租型不動產，目前最低要求報酬率門檻須超過2.345%，就市場投資角度，適合銷售處分，港墘站6戶約值1.63億元，內湖站不動產約值38.29億元，有處分的必要，且可用來償還捷運自償性經費。

不過，議員戴錫欽說，聯開宅標售案與公宅計畫矛盾，市府不能說沒土地蓋公宅，又說公宅租金有上限，高租金聯開宅不能做公宅，這項規定像是把自己綁死。

至於捷運局認為聯開宅出租不易管理，還須繳納房屋稅、地價稅及火災、地震保險費，議員潘懷宗反批，應成立資產管理公司來管理，難道只因不好管理，就全都要賣？

捷運局表示，累積的捷運路網自償性經費達522億元，若靠租金無法償還，還是得靠出售。但戴錫欽仍認為，這6戶僅1.6億元，連500分之一都不到，不應以此理由就賣掉。