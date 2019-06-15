富邦官方計步APP「健康正動力」走100步即捐1元
富邦人壽今天在新北市新莊舉行「青銀連心、共樂同行」活動，運用混齡桌遊競賽結合手機APP萬步捐，透過官方計步APP「健康正動力」計算，每走百步富邦人壽就捐1元公益金，新北市副市長陳純敬到場致意，感謝產業界關懷高齡失智議題。
富邦人壽資深副總周志君說，響應政府長照2.0政策，公司鼓勵員工擔任志工，服務高齡長者，在新北結合板橋、新莊、新店等8處營業據點，企業員工加入新北市世代志工服務方案，到各公共托老中心關懷長者。
新北市副市長陳純敬表示，新北市年滿65歲以上長者已超過55萬3000人，占全市人口13.83％，直逼高齡化社會標準，其中9成長者情況處於健康、亞健康，另有1成長者失智失能需要照顧，市府推動老人共餐、銀髮俱樂部、動健康、銀髮大學、公共托老中心等政策，鼓勵長者參與。
海山公共托老中心主任林毓文帶著阿貞、阿梅、秀雲和阿金等幾位輕度失智高齡長者參加混齡桌遊競賽，和陳純敬、周志君、台灣失智症協會秘書長湯麗玉及富邦籃球勇士隊總教練許晉哲等人玩「抽抽樂」，利用大圓環套住不同顏色粗細木棒依序抽取，直到套環掉落，結果阿嬤人人技巧純熟，原來在托老中心都有練過。
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