富邦官方計步APP「健康正動力」走100步即捐1元

2019-06-15 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



富邦人壽今天在新北市新莊舉行「青銀連心、共樂同行」活動，運用混齡桌遊競賽結合手機APP萬步捐，透過官方計步APP「健康正動力」計算，每走百步富邦人壽就捐1元公益金，新北市副市長陳純敬到場致意，感謝產業界關懷高齡失智議題。

富邦人壽資深副總周志君說，響應政府長照2.0政策，公司鼓勵員工擔任志工，服務高齡長者，在新北結合板橋、新莊、新店等8處營業據點，企業員工加入新北市世代志工服務方案，到各公共托老中心關懷長者。

新北市副市長陳純敬表示，新北市年滿65歲以上長者已超過55萬3000人，占全市人口13.83％，直逼高齡化社會標準，其中9成長者情況處於健康、亞健康，另有1成長者失智失能需要照顧，市府推動老人共餐、銀髮俱樂部、動健康、銀髮大學、公共托老中心等政策，鼓勵長者參與。