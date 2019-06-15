新店台北小城遭建商設圍籬封路 工務局盼敦親睦鄰

2019-06-15 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市新店台北小城社區自來水設施被爆疑似遭建商柏康堡公司架設圍籬，導致居民難以通行，甚至無法維護自來水加壓站等設施，經新北市工務局出面協調後，建商同意提供鑰匙給台北自來水事業處，讓自來水處在緊急搶修時，能打開圍籬穿越建商私地執行業務。

台北小城社區和附近小城里反映，里內處通路遭建商柏康堡公司架設圍籬封閉，影響社區民眾通行，對此，工務局偕同國有財產署、台北小城管委會、里長、新店區公所及柏康堡建設公司一起到場釐清。

小城住戶質疑，建商不該架設圍籬封路，導致無法維護自來水加壓站等設施，經現場以地籍圖比對發現，確認建商架設的圍籬屬建商私有地範圍，並未侵佔社區土地或國有地，而小城住戶須由社區管委會後方一處屬於國財署產權的狹窄步道進出，但不影響住戶通行。工務局呼籲建商能敦親睦鄰，經協調後，柏康堡建設公司當場同意提供一把鑰匙給台北自來水事業處，方便自來水設施緊急搶災時使用。

工務局表示，新北市全市有許多山坡地老丙建社區，都有建商利用以往相關法令不夠周延，藉此大鑽法律漏洞，造成出賣法定空地制糾紛不斷的事件頻傳。由於過去買賣房屋時，並未強制要求建商將法定空地納入建築物所有權中，讓住戶共同持分，造成後來發生很多老丙建社區內，住戶以為屬於社區公共設施的游泳池、溜冰場等運動場所或自來水設施等處土地，遭不肖建商轉手賣掉，導致社區住戶與接手建商間糾紛不斷。

直到民國84年公寓大廈管理條例頒佈施行後，政府強制要求建築物買賣時，須將法定空地登記在建築物所有權人名下共同持分，才解決相關爭議，工務局表示，日前發生自來水加壓設備遭建商封閉的秀岡山莊，就是其中一例。