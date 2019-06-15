親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜拒絕一國兩制 「除非Over My Dead Body」

射箭／逆轉勝3度冠軍美國 複合弓女團奪史上第2金

300海豚現身 福隆國際沙雕挑戰金氏世界紀錄成功

2019-06-15 17:50聯合報 記者游明煌╱即時報導

2019福隆國際沙雕藝術季今天下午號召310名民眾、學生，在沙雕師帶領下完成310座瓶鼻海豚，合格座數為287座，成功創下「全世界最多人同時創作沙雕」金氏世界紀錄，現場湧入許多民眾圍觀見證，場面熱鬧。

今年主辦單位交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，與福容大飯店以東北角常見的「瓶鼻海豚」為沙雕作品主題， 挑戰金氏世界紀錄，現場景象十分壯觀。沙雕創作老師林福入表示，沙雕需兼具耐心與細心，這次的挑戰要將310人訓練到能夠在同時間雕塑310座瓶鼻海豚作品，很不容易，所幸大家在幾場訓練課程下培養了好默契，才能順利完成。

參與挑戰的陳姓學生說，沙子因為今天陽光強烈曝曬乾燥，要不停灑水保持濕潤性，最後看到橢圓沙堆到海豚成型，和大家共同完成很有成就感。

東北角管理處表示，4月起在福隆國小「沙雕教學教室」及福隆沙灘共進行20場沙雕深耕培育活動，由資深沙雕師現場教學，從基礎概念、技巧運用等。其中年紀最小的成員年僅12歲，是來自福隆國小的林芷瑄、吳佩琳、吳佳蓁3個小朋友。

今年福隆國際沙雕藝術季已邁入第12屆，以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，展期至8月25日，今年首度挑戰金氏世界紀錄，為回饋民眾，今年主辦單位更祭出許多優惠，活動期間只要持福隆海水浴場入場的發票存根聯，至福容大飯店福隆店及20家特約商家消費即可享有優惠好康，詳請可上沙雕官網查詢。

2019福隆國際沙雕藝術季今天下午號召310名民眾、學生，在沙雕師帶領下完成31...
2019福隆國際沙雕藝術季今天下午號召310名民眾、學生，在沙雕師帶領下完成310座瓶鼻海豚，合格座數為287座，成功創下「全世界最多人同時創作沙雕」的金氏世界紀錄。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
分享
2019福隆國際沙雕藝術季今天下午號召310名民眾、學生，在沙雕師帶領下完成31...
2019福隆國際沙雕藝術季今天下午號召310名民眾、學生，在沙雕師帶領下完成310座瓶鼻海豚，合格座數為287座，成功創下「全世界最多人同時創作沙雕」的金氏世界紀錄。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
分享
2019福隆國際沙雕藝術季今天下午號召310名民眾、學生，在沙雕師帶領下完成31...
2019福隆國際沙雕藝術季今天下午號召310名民眾、學生，在沙雕師帶領下完成310座瓶鼻海豚，合格座數為287座，成功創下「全世界最多人同時創作沙雕」的金氏世界紀錄。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
分享
2019福隆國際沙雕藝術季今天下午號召310名民眾、學生，在沙雕師帶領下完成31...
2019福隆國際沙雕藝術季今天下午號召310名民眾、學生，在沙雕師帶領下完成310座瓶鼻海豚，合格座數為287座，成功創下「全世界最多人同時創作沙雕」的金氏世界紀錄。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
分享

沙雕福隆海豚
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

侯友宜、林立青、曾文昌品保力達B 暢談工人生活

2019-06-15 14:32

訪中和秀峰青年社會住宅 朱立倫：讓年輕人住得起

2019-06-15 14:30

新北筍王爭霸賽 吳鑲庭封王

2019-06-14 23:36

練疊杯防失智 長者種子教師出師

2019-06-14 23:32

侯友宜跳海草舞 逗樂長者

2019-06-14 23:28

鶯歌中和塔位告急 環保葬待努力

2019-06-14 23:20

舊兒童樂園今開放 2遊具僅供拍照

2019-06-14 23:20

解塔位荒 樹林生命紀念館啟用

2019-06-14 23:17

熱門文章

荒廢閒置近20年 苗栗濱海遊憩區有機會變身影城

2019-06-14 21:26

盧秀燕被綠議員趕出議場 藍營：昨情人今天變臉？

2019-06-14 18:06

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top