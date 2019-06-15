300海豚現身 福隆國際沙雕挑戰金氏世界紀錄成功

2019-06-15 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



2019福隆國際沙雕藝術季今天下午號召310名民眾、學生，在沙雕師帶領下完成310座瓶鼻海豚，合格座數為287座，成功創下「全世界最多人同時創作沙雕」金氏世界紀錄，現場湧入許多民眾圍觀見證，場面熱鬧。

今年主辦單位交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，與福容大飯店以東北角常見的「瓶鼻海豚」為沙雕作品主題， 挑戰金氏世界紀錄，現場景象十分壯觀。沙雕創作老師林福入表示，沙雕需兼具耐心與細心，這次的挑戰要將310人訓練到能夠在同時間雕塑310座瓶鼻海豚作品，很不容易，所幸大家在幾場訓練課程下培養了好默契，才能順利完成。

參與挑戰的陳姓學生說，沙子因為今天陽光強烈曝曬乾燥，要不停灑水保持濕潤性，最後看到橢圓沙堆到海豚成型，和大家共同完成很有成就感。

東北角管理處表示，4月起在福隆國小「沙雕教學教室」及福隆沙灘共進行20場沙雕深耕培育活動，由資深沙雕師現場教學，從基礎概念、技巧運用等。其中年紀最小的成員年僅12歲，是來自福隆國小的林芷瑄、吳佩琳、吳佳蓁3個小朋友。