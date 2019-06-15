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馬來西亞美里文華獅子會跨海到新北獻愛心

2019-06-15 16:35聯合報 記者施鴻基╱即時報導

馬來西亞「美里文華獅子會」組成「愛老人親善大使團」，今天跨海探視華山獨居老人們，捐出「助老愛心袋」，以實際行動跨國獻愛心。

經新北市「明志獅子會」居中協助，馬來西亞「美里文華獅子會」今到泰山區「義仁活動中心」，和華山基金會10名長者見面。獅友們獻上蛋糕為長者慶生，獻唱充滿馬來西亞風情的生日快樂歌，祝長者們「健康快樂呷百二」。

長者們盡地主之誼，手作芒果剉冰回饋馬來西亞獅子會成員，新鮮芒果鋪滿冰品，淋上香濃煉乳，道地的台灣芒果冰讓大家讚不絕口。

馬來西亞「美里文華獅子會」成員和新北泰山長者慶生。圖／華山基金會提供
馬來西亞「美里文華獅子會」成員和新北泰山長者慶生。圖／華山基金會提供
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長者們製芒果冰回贈。圖／華山基金會提供
長者們製芒果冰回贈。圖／華山基金會提供
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