馬來西亞美里文華獅子會跨海到新北獻愛心

2019-06-15 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



馬來西亞「美里文華獅子會」組成「愛老人親善大使團」，今天跨海探視華山獨居老人們，捐出「助老愛心袋」，以實際行動跨國獻愛心。

經新北市「明志獅子會」居中協助，馬來西亞「美里文華獅子會」今到泰山區「義仁活動中心」，和華山基金會10名長者見面。獅友們獻上蛋糕為長者慶生，獻唱充滿馬來西亞風情的生日快樂歌，祝長者們「健康快樂呷百二」。