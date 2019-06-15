金瓜石事件78年後音樂會緬懷 受難者：讓世人都記得

2019-06-15 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



1941年間發生的「金瓜石事件」，造成33名受難者冤死，金瓜石很多家庭都破碎，瓜山國小校友會、新北市立黃金博物館今天舉辦追思音樂會緬懷。受難者代表說，透過音樂會讓世人都還能記得這個歷史的事件。

為緬懷1941金瓜石事件逝去的故人，每年6月的第2個周末，瓜山校友會及社區居民都會在黃金博物館的S形坡道紀念性礦石前聚首，共同舉辦「1941金瓜石人權追思音樂會」。

音樂會在優人神鼓深沉卻震撼人心的鼓聲中開場，接著由新北市瓜山國民小學校友會合唱自創追思歌詞版「望春風」，現場樂聲飄揚，溫馨感人。新北市政府文化局主任秘書翁玉琴表示，1941金瓜石事件是金瓜石礦山重要的歷史之一，深具對人權普世價值之啟發。

當時事件的受害與殉難者，多半為瓜山國小校友會的親屬；為追念先民且撫慰殉難者親屬的感傷，並提倡人權尊重的理念，自2013年起便每年舉辦追思會。事件過去多年，家屬用平和、寬容的態度看待過往歷史，透過音樂會的形式緬懷故人、紀念事件，並期盼不再有人遭受同樣的痛苦。

受難者之一王金發的外孫高智國今年也特別出席代表致詞，高先生表示，小時後就曾聽長輩談起金瓜石事件，幾年前偶然來到黃金博物館參觀，看見紀念性礦石前有外公的名字，感到相當訝異，進而深入了解這個事件。也很感謝追思音樂會的活動，讓世人都還能記得這個歷史的事件。