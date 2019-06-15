侯友宜、林立青、曾文昌品保力達B 暢談工人生活

2019-06-15 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市府為了讓社會大眾更了解基層勞工的辛勞，在新北市立圖書館舉辦一系列的「人生」聽書講座，首場邀請新北市長侯友宜與知名工人作家林立青、曾文昌一起分享海海人生，品味保力達B的人生百態。

侯友宜表示，當年會踏上警察之路，是因為小時候偶然間讀到「中國十大名探」的故事，夢想自己能當一個以「壁虎功」伸張正義的神探，因此立志成為警察。

侯友宜說，每次與勞工朋友們聊天，就像在閱讀他們的海海人生，同時也讀了無數精采的故事。勞工朋友不只是新北市城市進步的最主要動力，也是豐富城市發展建設的無名英雄。

「做鐵工的人」作者曾文昌說，自己把每一份工都當自家在做，因此客戶都變成好朋友，做口碑比廣告還要快；「做工的人」作者林立青表示，自己因為在網路看到對工人的刻板印象是混公廟、吃檳榔、拿結冰水打架，他上去回文導正視聽，表示很多工人都不是如此，逐漸有了知名度，隨後出書，好好寫工人的故事。

此外，侯友宜也提及，關心勞動環境的健全，針對高風險、高危害及高關注的工作場所，特別實施風險管理並強化輔導，透過補助機具及低風險認證，以保障勞工的生命安全。

新北市立圖書館表示，「做工的人」與「做鐵工的人」2書都是紀錄工地現場人生百態，長據暢銷排行榜的熱門書。台灣「拚經濟」下，均是默默在基層打拚的勞工朋友，新圖「人生」系列講座，將透過邀請不同市井小民分享各自的人生故事，帶大家從不同角度觀察社會各面向。