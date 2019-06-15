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父女上陣 前議員呂子昌承諾無償捐地開路

2019-06-15 12:50聯合報 記者施鴻基╱即時報導

立法委員呂孫綾月初要求新北市府打通新市一路二段，解決民眾繞路問題，當時市府工務局指淡海新市鎮由營建署開發，且當地屬農業區不宜開路，建議她找營建署。她父親呂子昌今天再出招，承諾願捐地無償開路。

呂子昌今表示，市府如能提出開路具體計畫，他完全配合，如果經過他或子女持有土地，願意率先無償提供開路。他的祖先落地生根迄今200多年，公益救濟、造橋鋪路會一代一代做。如淡水商工前道路就是他父親生前無償提供。

他表示，有人利用開路需求透過政治性技術杯葛、以假帳號在網路散布不實訊息，抹黑他和家人，獲取政治利益。未來淡水發展，淡江大橋周邊交通動線必須完善，淡水新市一路二段道路開闢有急迫性與必要性。道路一天不通，問題沒有解決，影響最大的是在地民眾。

當地有呂家土地，引發非議，認為呂家可能是開路最大受益者。呂孫綾辦公室表示，呂氏宗親傳承12代，呂子昌、呂孫綾只是其中一支，即使開發範圍中有呂氏家族土地，不一定由兩父女持分，道路設計也未必會經過呂家土地，誰受益很難說，但當地民眾一定受益。

市府工務局先前表示，當地屬農業區，未變更為道路用地前不宜開路，地主曾要求區段徵收或市地重劃，不希望採一般徵收，建議呂孫綾可向營建署了解情況，樂見呂孫綾和市府共同齊心努力，積極督責淡海新市鎮完成開發。

呂孫綾說，新市一路二段長期無法開闢，今年4月淡水區6名里長聯名向新北市府和她陳情，請求開闢二段道路。但市府5月8日直接以2016年可行性評估結論回復「現階段開闢之急迫性低」、「將待當地確有交通需求時，再行研議相關闢建事宜」，令人失望。本月1日她和里長們拉白布條表達不滿。

立委呂孫綾月初和部分里長、民眾拉白布條，要求新北市府打通淡水新市一路二段。圖／呂...
立委呂孫綾月初和部分里長、民眾拉白布條，要求新北市府打通淡水新市一路二段。圖／呂孫綾辦公室提供
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呂孫綾淡水
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