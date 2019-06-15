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SOGO BIG CITY館年中慶 好康樣樣來

2019-06-15 11:30聯合報 記者王駿杰╱即時報導

好康到！遠東SOGO百貨新竹Big City館即日起至6月25日舉辦幸福年中慶活動，期間流行服飾7折起，開檔至6月16日SOGO APP會員還獨享滿5千送2百元回饋，另十大銀行刷卡滿額送抵用券，回饋率達10%以上，此外，SOGO另再加碼抽香港米其林美食之旅，民眾可把握機會前往血拚。

遠東SOGO百貨新竹Big City館指出，為帶給消費者全新感受，SOGO百貨Big City館每年都會調整品牌結構，今年特別帶進澳洲著名天然植萃身體與秀髮護理品牌「Aesop」、台灣第一手工肥皂品牌「阿原肥皂」、英國王室認證的橡膠雨靴百年品牌「HUNTER」、流行運動品牌「Champion」、獲NASA認證高品質舒眠品牌「TEMPUR丹普」、及致力於製造一流品質的健身器材與按摩椅的「JOHNSON喬山科技」等。

遠東SOGO百貨新竹Big City館表示，即日起至6月16日，SOGO APP會員獨享4%加碼回饋，單日累計滿5千元會送2百元電子十足抵用券，回饋無上限。另外，6月25日前包括國泰世華、遠東商銀、花旗銀行、台新銀行、台北富邦銀行…等十大銀行也推出刷卡滿額回饋，百貨服飾當日單卡累計，刷滿3千元送2百元十足抵用券；大小家電、珠寶、黃金、名表當日單卡累計刷滿1萬元送5百元十足抵用券；精品COACH當日單卡累計刷滿1萬元送6百元十足抵用券，每一門檻最高回饋10萬元。

另外，適逢百貨吃四方餐廳輕食區開幕滿周年，業者也推出餐飲獨享限量消費禮活動，6月15日到18日在SOGO百貨Big City館內餐飲單筆消費滿1千元以上，即可持快樂購卡及同卡號集點發票兌換指定好禮，包括「杏屋蛋糕草莓/芝麻捲」、「COFFEE LOVER’s PLANET現煮咖啡」，以及「阿原苦瓜亮白、土薄荷牙膏組」。

今年SOGO百貨Big City館年中慶再加碼，讓消費者抽米其林美食之旅，6月17日至25日持快樂購卡於SOGO 百貨Big City館消費集點單筆滿1千元，就有機會抽中價值3萬2千元的「雙人香港米其林美食繽紛饗宴三日遊」一人中獎兩人同行，機會難得。

15日持快樂購集點卡於遠東SOGO百貨BigCity館餐廳輕食區消費集點單筆滿1...
15日持快樂購集點卡於遠東SOGO百貨BigCity館餐廳輕食區消費集點單筆滿1千元，即可兌換杏屋蛋糕兌換券一張，限量100份。遠東SOGO百貨BigCity館提供
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15日持快樂購集點卡於遠東SOGO百貨BigCity館餐廳輕食區消費集點單筆滿1...
15日持快樂購集點卡於遠東SOGO百貨BigCity館餐廳輕食區消費集點單筆滿1千元，即可兌換杏屋蛋糕兌換券一張，限量100份。遠東SOGO百貨BigCity館提供
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