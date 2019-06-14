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舊兒童樂園今開放 2遊具僅供拍照

2019-06-14 23:20聯合報 記者魏莨伊／台北報導

舊兒童樂園今將開放，保留下摩天輪，雖不能乘坐了，但可供民眾合照找回童年時光。 圖...
舊兒童樂園今將開放，保留下摩天輪，雖不能乘坐了，但可供民眾合照找回童年時光。 圖／北市公園處提供
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85年歷史的「舊兒童樂園」，是5、6年級生的童年回憶，在2014年底熄燈後沉寂多年，還一度被指為廢墟；經整頓，舊兒童樂園今日將重新開放，但只保留旋轉木馬和摩天輪兩座遊具供民眾拍照留念。

北市公園處表示，雖說是重新開放，但只能拍照打卡，不能搭乘遊樂設施，目前也尚未規畫相關活動，就作為一般公園供民眾休憩，如果民眾有意在此辦活動，也可向市府租借場地。

由於舊兒童樂園位在圓山遺址內，是法定行水區，不能大規模施工，北市公園處副總工程司尤國仁表示，去年已將辦公室、公廁等無照建物拆除，僅保留兩座遊具，未來就是單純的景觀公園，現場會放置流動公廁供民眾使用。

舊兒童樂園（台北市立兒童育樂中心）占地9.7公頃，1934年由日本人設立，曾是全台最早、且唯一公營的兒童樂園，營運時期長達80年，橫跨老中青三代，包含昨日世界、明日世界和峽谷列車等眾多娛樂設施，是好幾代台北人的兒時回憶；因應新兒童樂園啟用，它也在2014年12月底熄燈。

台北市長柯文哲上任後，決定將此地作為圓山自然景觀公園，不變的是，舊兒童樂園仍保存了全台僅存單臂式懸掛車廂的摩天輪、雙層旋轉木馬，成為參觀景點。

公園處圓山公園管理所主任賴丞賦表示，未來圓山自然景觀公園大草坪部分為全時段開放，山區部分因範圍較大，開放時間為每日早上8時至下午17時。

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