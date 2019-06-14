新北桃園擴大交流 9月起960萬冊圖書借閱一證互通

2019-06-14 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



北桃首場副市長會議今天登場，桃園市副市長游建華率市府團隊前進新北市政府與新北市副市長陳純敬交流，雙方延續共識力推捷運三鶯線延伸八德段、大漢溪水岸自行車道串連，也確定將展開客家藝文、青年諮詢、圖書借閱等交流，9月將開放桃園、新北互借閱書籍，民眾持一方借閱證就可借北桃2市超過960萬冊圖書，嘉惠623萬兩市市民。

北桃合作交流平台年初成立，新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦率先開雙首長論壇後，昨進行首次副市長會議，地點從桃園換到新北市政府，副市長會議由游建華代表北上交流對談。

由於首場雙首長論壇，雙方聚焦捷運三鶯線延伸至八德段與大漢溪水岸休閒圈與自行車道完整銜接合作計畫2大議題，有初步共識，相隔4個月的副市長會議接續討論，第1項捷運三鶯線延伸八德段可行性研究已在5月份獲交通部審議通過，雙方也共識全力爭取年底前獲行政院核定，第2項大漢溪水岸自行車道串連計畫已如火如荼在推展，預計年底完成串連。

市府指出，首場副市長會議也新提出3項合作計畫，包括青年諮詢委員跨縣市參訪交流、108年度客家藝文聯展與圖書一證通用服務；青年諮詢委員跨縣市參訪交流今年度交流議題訂為地方創生及學生自治組織，將分享彼此運作範例及交流學習，108年度北桃客家藝文聯展則將藉由展覽交流，增進新北及桃園兩市藝文活動推廣，讓民眾對客家文化有更進一步認識。

新北桃園圖書一證通用服務最受矚目，桃園市立圖書館長唐連成說，雙方已著手洽談，未來新北、桃園兩市圖書館借閱功能集於同一張證，意即持桃園圖書館借閱證，也可借閱新北圖書館書籍，一卡就可借閱2市960萬冊圖書，預計9月開通服務，下階段研擬可跨館還書。