侯友宜與資深藝人跳海草舞 長照中心關懷長輩

2019-06-14 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市長侯友宜今到淡水新明厚老人長期照顧中心，和資深藝人向娃、紀寶如、文夏、文香、林松義、李炳輝等藝人，輪番問候長輩、帶動唱跳，侯友宜的海草舞逗樂眾人；侯友宜表示，新北市老年人口高居全國第一，約55萬人，要讓長輩可以在新北安居樂業。

台灣優質生命協會每年在台灣各地辦「愛傳承關懷演唱會」，也會到長照據點關懷長輩，該協會理事長向娃、秘書長紀寶如等人，今與寶島歌王文夏及文香伉儷、林松義、司馬玉嬌、李炳輝、阿忠布袋戲、巨砲及紀麗如等藝人到新明厚帶長輩唱跳，帶來歡笑。

侯友宜讚協會長期投入社會公益，年年在新北辦演唱會，辦活動辦到變成好朋友；侯友宜表示，新北市老年人口高居全國第一，有約55萬人，讓長輩在地安養，在地開心生活，永遠是新北市的職責；新北為提升老人的照顧與陪伴，新北市積極推動銀髮俱樂部、社區陪伴站，安居樂業度過樂齡時光。

侯友宜也鼓勵社會大眾投入志工服務的行列，以實際行動回饋社會，期待藉此拋磚引玉，喚起社會的關注，並結合眾人的力量，共同扶助弱勢族群。

向娃表示，該會成立10餘年，足跡遍佈全台，希望藉由藝人的歌聲，撫慰關懷安養院的老人和育幼機構的遲緩兒與弱勢孩童，這次有機會在新北市政府的邀請下，特地到淡水新明厚老人長照中心陪伴銀髮長輩。