到新北投不用轉乘 北捷20日將測試區間車直達

2019-06-14 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



過去搭乘台北捷運要到新北投，一定要在北投站下車轉乘支線班車，上個月地方4個里長建議區間車直達後，北捷公司今天宣布20日將進行為期1天的「淡水信義線（紅線）區間車模擬行駛新北投站－大安站」測試，18日晚上7點於北投國中會先舉辦里民說明會。

5月北投區里長座談會，長安里、中心里、溫泉里及林泉里4位里長提案捷運淡水信義線區間車應從大安站直通新北投站，市長柯文哲因此要求北捷公司先做模擬測試。

北捷公司表示，模擬測試已完成規劃，20日周四當天，淡水信義線區間車營運模式將暫時從原本的「北投站－大安站」改為「新北投站－大安站」，等於載客終點將由北投站延長至新北投站。

北捷說，測試日當天，列車班距將微調，包含中正紀念堂站、東門站平行轉乘銜接時間也會略有不同，早上7點到9點、傍晚5點到晚上7點半的尖峰時間分為「淡水－象山」、「新北投－象山」2種班車，班距各約6分40秒，重疊路段約3分20秒。

其他離峰時段則有「淡水－象山」、「新北投－大安」2種班車，班距各約8至9分鐘，重疊路段約4分至4分30秒；至於晚上11點到12點的深夜時段則原本就沒有無區間車，因此維持過去「淡水－象山」、「新北投－北投」2種班車，班距各約12分鐘。