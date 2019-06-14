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被用「紅牌」請出議場 盧秀燕：市民不會想看府會衝突

2019-06-14 17:00聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市議會今天創下首例，民進黨團9名議員上午聯合總質詢100分鐘，輪番上陣砲轟市長盧秀燕政見跳票，質詢到70分鐘時，議員們高舉「足球紅牌」請盧「get out離開議場」，離質詢結束還剩30分鐘。

盧秀燕當下表示，「我笑容滿面，答詢態度良好，要被要求出場，無話可說，靜待社會公評。」

民進黨議員謝志忠、張耀中、林德宇、鄭功進、施志昌、林祈烽、張玉嬿、黃守達、陳世凱今天聯合質詢砲火猛烈，列出盧的空氣改善、恢復老人健保、用人不當、哭窮沒錢…9大缺失和跳票政見，9人高喊：「市長失格、紅牌出場，要盧秀燕何用？get out，請盧市長出場，好好檢討」，主席謝明源當場裁示：「散會」。

9名民進黨議員給盧秀燕成績30至40分，民調六都墊底。議員林德宇指責盧「施政沒有節奏、沒有方向」。張耀中說，「市長換人，空氣換新」還有很大努力空間，選舉時大家都會開支票，「妳的支票有時開過頭」。議員黃守達指盧「用人不當」，最不及格是觀旅局長林筱淇，業務掌握完全不及格。

下午是國民黨團的質詢時間，盧秀燕藉機回應，她希望維持府會和諧，適當的維護或辯護會造成府會衝突，這不是希望市民看到的，府會和諧才能做事，「衝突完後，罵一罵，不用做事，最簡單」，她當立委看過許多狀況，委員發洩完情緒後，事情有改善嗎？

盧強調，她現在的團隊實事求是，不會做很多宣傳、標題、辯護，「我們致力府會合作，標語滿天飛，工作都沒做，有用嗎？」

台中市議會今天創下首例，民進黨團9名議員高舉「足球紅牌」請盧「get out離開...
台中市議會今天創下首例，民進黨團9名議員高舉「足球紅牌」請盧「get out離開議場」，離質詢結束還剩30分鐘。盧秀燕強調，她現在的團隊實事求是，不會做很多宣傳、標題、辯護。記者喻文玟／攝影
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盧秀燕民進黨林筱淇

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