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80位筍農參賽 三峽吳鑲庭拿下「新北筍王」稱號

2019-06-14 13:32聯合報 記者江婉儀╱即時報導

經過嚴格的評比後，最後由三峽區的吳鑲庭奪得筍王寶座，新北市政府將在7月6日、在臺...
經過嚴格的評比後，最後由三峽區的吳鑲庭奪得筍王寶座，新北市政府將在7月6日、在臺北希望廣場的展售會表揚得獎者。記者江婉儀／攝影
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新北筍王爭霸賽連續舉辦第7年，今年共有80位來自各區的筍農參賽，端出自家的「壓箱筍」競逐今年的筍王寶座。經過嚴格的評比後，最後由三峽區的吳鑲庭奪得筍王寶座，新北市政府將在7月6日、在臺北希望廣場的展售會表揚得獎者。

新北市農業局長李玟表示，要成為筍王必經須過嚴格標準，筍的外觀要「白、彎、矮、肥」，底部「矮胖肥」、「大色白」，外形略彎像牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」；內在也要柔嫩、甘甜，使用「硬度計」及「糖度計」測量筍的柔嫩度及甜度，綜合各項目評比結果，才能選出真正的「新北筍王」。

農業局表示，許多農會都反應希望筍王比賽能夠擴大舉行，因此今年參賽的農友提高到14區、80位高手參賽，也讓今年的比賽更加激烈，最終共選出12位優良獎、7位季軍、4位亞軍、美筍王、甜筍王及全場總冠軍，連續三年由新店地區蟬聯的寶座今年終於換區，由三峽區的筍農吳鑲庭打敗眾家好手，奪得新北筍王，美筍王為三峽區的黃清泉，甜筍王為鶯歌區的游長輝。

農業局指出，每年6到9月是綠竹筍的盛產期，想要買好吃的綠竹筍，八里區及五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心已經開市，在三峽綠光水岸民宿旁的青果合作社，也有綠竹筍共同運銷站，而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、最優質的綠竹筍，民眾如果想要選購，可洽詢各產區農會。

新北筍王爭霸賽連續舉辦第7年，今年共有80位來自各區的筍農參賽，端出自家的「壓箱...
新北筍王爭霸賽連續舉辦第7年，今年共有80位來自各區的筍農參賽，端出自家的「壓箱筍」競逐今年的筍王寶座。記者江婉儀／攝影
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農業局表示，許多農會都反應希望筍王比賽能夠擴大舉行，因此今年參賽的農友提高到14...
農業局表示，許多農會都反應希望筍王比賽能夠擴大舉行，因此今年參賽的農友提高到14區、80位高手參賽，也讓今年的比賽更加激烈，最終共選出12位優良獎、7位季軍、4位亞軍、美筍王、甜筍王及全場總冠軍。記者江婉儀／攝影
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