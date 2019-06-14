80位筍農參賽 三峽吳鑲庭拿下「新北筍王」稱號

2019-06-14 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



經過嚴格的評比後，最後由三峽區的吳鑲庭奪得筍王寶座，新北市政府將在7月6日、在臺北希望廣場的展售會表揚得獎者。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 新北筍王爭霸賽連續舉辦第7年，今年共有80位來自各區的筍農參賽，端出自家的「壓箱筍」競逐今年的筍王寶座。經過嚴格的評比後，最後由三峽區的吳鑲庭奪得筍王寶座，新北市政府將在7月6日、在臺北希望廣場的展售會表揚得獎者。

新北市農業局長李玟表示，要成為筍王必經須過嚴格標準，筍的外觀要「白、彎、矮、肥」，底部「矮胖肥」、「大色白」，外形略彎像牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」；內在也要柔嫩、甘甜，使用「硬度計」及「糖度計」測量筍的柔嫩度及甜度，綜合各項目評比結果，才能選出真正的「新北筍王」。

農業局表示，許多農會都反應希望筍王比賽能夠擴大舉行，因此今年參賽的農友提高到14區、80位高手參賽，也讓今年的比賽更加激烈，最終共選出12位優良獎、7位季軍、4位亞軍、美筍王、甜筍王及全場總冠軍，連續三年由新店地區蟬聯的寶座今年終於換區，由三峽區的筍農吳鑲庭打敗眾家好手，奪得新北筍王，美筍王為三峽區的黃清泉，甜筍王為鶯歌區的游長輝。