影／新北深澳鐵道自行車7月夜間營運 出海探秘境釣小卷

2019-06-14 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市觀光旅遊局今天宣布，配合暑假和七夕情人節，深澳鐵道自行車將於7月到9月間將增加夜間營運時段，時間從晚上6點到8點半，將結合沿線光隧道新情人節主題、浪漫燈飾光環境，打造羅曼蒂克夏夜騎體驗，並搭配海上觀光遊程。

觀旅局長張其強說，深澳鐵道自行車推出以來大受歡迎，幾乎每個時段都塞滿等候人潮，許多遊客建議增加車次或拉長營運時段，如今觀旅局決定在暑假延長營運時段，提供更多騎乘班次。夜間將加開6班次，本月17日中午12點起網路開放訂票，首日將開放7月1日至7月17日夜間班次。

配合七夕情人節，八斗子車站月台有璀璨的星光吊飾，看見各國「愛」的字母光雕，陪襯夜光玫瑰花海，星空下藝術花景適合情侶一遊；建基煤礦遺址山谷路段的星空燈海隧道，以心型LED燈飾打造。最後抵達深澳站月台，愛心吊飾營造出戀愛氛圍，祝福每個乘客有美好的夜晚。

「青春山海線又有新花樣了」副市長吳明機說，暑假有愛情的深澳鐵道自行車，還可以搭船出海遠望九份山城，體驗夜釣小卷，值得一遊。

7到9月夜間營運期間，深澳鐵道自行車在粉絲頁辦「親愛的，我們一起去旅行吧」活動，在活動頁留言並標註同行夥伴，可參加10月1日抽獎活動，獎項為2組雙人馬來西亞來回機票、雙人鐵道自行車票，7月1日開放留言。