樹林生命紀念館啟用 盼紓解塔位不足問題

2019-06-14 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市樹林生命紀念館在今天正式啟用，是新北市第19座公立納骨塔，初期將提供5,049個骨灰櫃、800個牌位，希望舒緩樹林及其他地區塔位不足的問題。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 新北市樹林生命紀念館在今天正式啟用，是新北市第19座公立納骨塔，初期將提供5,049個骨灰櫃、800個牌位，希望紓解樹林及其他地區塔位不足的問題。塔位依使用層別收費2.5萬至4萬元，牌位每個2萬元，15日起受理登記，平價收費及明亮的優質建築，提供市民良好的追思環境。

新北市長侯友宜表示，樹林生命紀念館在今天啟用，隨時代變遷，火化晉塔成為一種趨勢，因樹林及鄰近區域納骨塔位接近滿位，啟用前已有超過3000位民眾前來參訪，可見大家對祖先安置的重視與塔位的需求。目前第一工程已完工，初期提供5049個骨灰位及800座牌位，後續會增加到2萬9千個，第二期工程完工後，會有 2萬9000個骨灰位及1萬2000座牌位，讓先人有個安心安居的地方。

民政局表示，連日來已有不少民眾到現場參訪，其中還有想為遠在嘉義、苗栗的先人挑選位子的民眾表示，自己是新北市民，每年清明或祭拜時節，就要南北奔波，非常辛苦，這次樹林生命紀念館啟用，希望為先人挑個好位，以後祖先也住新北市，祭拜方便。