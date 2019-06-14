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平常是高中國文老師 她下課後變身歌仔戲演員

2019-06-14 07:50聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

「大稻埕青年歌仔戲團」團員白雙雙正職是高中國文老師，演歌仔戲則變成她的副業。記者...
「大稻埕青年歌仔戲團」團員白雙雙正職是高中國文老師，演歌仔戲則變成她的副業。記者魏莨伊／攝影
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台北市藝文推廣處8年前成立「大稻埕青年歌仔戲團」招考熱愛歌仔戲的青年演員，30歲白雙雙是其中一員，她的名字古色古香、充滿武俠味，正職是高中國文老師，演歌仔戲則變成她的副業。非科班出身的她，靠著熱情與興趣，學戲長達15年，表示歌仔戲已是她「生命中的不可或缺」。

「大稻埕青年歌仔戲團」草創時期的6名演員，現在全團有18人共演，平均年齡22.6歲，至今培育了44名青年演員；不少歌仔戲演員從青年團出身，後續簽約至唐美雲歌仔戲團、明華園戲劇團等知名劇團。

團員中白雙雙並非科班出身，她16歲時第一次看歌仔戲就深深著迷，報名了研習班，整個暑假泡在戲館，早上練功、下午排戲，「一發不可收拾」；即使後來大學讀中文、研究所修教程、當上高中老師，也不忘參加歌仔戲社團或修習相關課程。

青年歌仔戲團2011年成立之初，白雙雙報考卻落選，2014年重新挑戰才被錄取，為了拿出最佳表現，每回演出總要花更多時間苦練，提早到排練場喊嗓、走腳步、練身段；為了出演楊門女將武打角色，她反覆練習武打套路，練到手腕發炎，還綁大頭紮大靠，練到肩舺都是血痕。

她表示，學歌仔戲是興趣，多年下來，逐漸變成生命中不可或缺的一部分。5年來她在戲團中接受更多身段、唱腔、武打的訓練，以戲帶功，邊演、邊練、邊學，還有機會挑大梁、深入挖掘角色內心，她開心說「我成長很多」。

6月15、16日「大稻埕青年歌仔戲團」將於大稻埕戲苑9樓劇場「再現經典」，演出傳統的「山伯英台」，白雙雙在劇中飾演下半場的祝英台，她表示，這齣戲唱腔非常多，恰好是她的弱項，透過3個多月練習，最感謝老師仔細幫她調整唱腔，找到正確發聲位置。

6月15、16日「大稻埕青年歌仔戲團」演出「山伯英台」，白雙雙（右）此次在下半場...
6月15、16日「大稻埕青年歌仔戲團」演出「山伯英台」，白雙雙（右）此次在下半場演出中，飾演祝英台。圖／北市藝推處提供
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6月15、16日「大稻埕青年歌仔戲團」將於大稻埕戲苑9樓劇場「再現經典」，演出傳...
6月15、16日「大稻埕青年歌仔戲團」將於大稻埕戲苑9樓劇場「再現經典」，演出傳統的「山伯英台」。圖／北市藝推處提供
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