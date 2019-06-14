撇步驅鳥、不餵食 社區有感野鴿銳減

2019-06-14 00:58 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北報導



新北市動保處提供小撇步，讓板橋區凱旋花園社區住戶懸掛反光CD片或鮮豔旗幟、布條，防止鴿子靠近住家陽台。 圖／新北市動保處提供 分享 facebook

許多住家冷氣成為鳥類築巢棲息的場所，新北市板橋「凱旋花園」社區長期有野鴿在居民陽台、冷氣機停留排泄，影響衛生造成困擾，動保處提供驅鳥小撇步，也發現附近公園有人餵食，導致鴿子數量增加，區公所已加強巡查制止。

板橋裕民街「凱旋花園」社區管委會上月底向動保處求助，表示常有野鴿在居民陽台、冷氣機上停留排泄，影響環境衛生，住戶擔心排泄物引發傳染疾病，但趕走卻又飛回，防不勝防。

動保處表示，鳥類害怕移動物體，可懸掛反光CD片、寶特瓶、紅繩、雨衣等物品，或用鮮艷色彩或黑色鳥形貼紙嚇阻；噴灑味道濃的漂白水、殺蟲劑或消毒水可讓鴿子不敢靠近、停留；加裝防踏鳥刺或圍網也有作用。

不過調查發現社區旁玫瑰公園常有人餵食，導致野鴿數量增加。動保處表示，野鴿來源包括自然繁殖、遭丟棄家鴿和迷途賽鴿等等，通常喜歡在有遮蔽物的位置築巢，例如舊式冷氣安裝點。

動保處提醒，餵食野鳥會讓牠們習慣向人類取食，失去野外求生能力，「愛牠可能會害牠」，建議不餵食、不接觸；另建議社區加強清潔消毒，每周定期噴灑稀釋100倍漂白水，防範疫病。

凱旋花園社區總幹事王悅明說，透過動保處提供的小撇步，鴿子出沒數量明顯減少。