親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

撇步驅鳥、不餵食 社區有感野鴿銳減

2019-06-14 00:58聯合報 記者江婉儀／新北報導

新北市動保處提供小撇步，讓板橋區凱旋花園社區住戶懸掛反光CD片或鮮豔旗幟、布條，...
新北市動保處提供小撇步，讓板橋區凱旋花園社區住戶懸掛反光CD片或鮮豔旗幟、布條，防止鴿子靠近住家陽台。 圖／新北市動保處提供
分享

許多住家冷氣成為鳥類築巢棲息的場所，新北市板橋「凱旋花園」社區長期有野鴿在居民陽台、冷氣機停留排泄，影響衛生造成困擾，動保處提供驅鳥小撇步，也發現附近公園有人餵食，導致鴿子數量增加，區公所已加強巡查制止。

板橋裕民街「凱旋花園」社區管委會上月底向動保處求助，表示常有野鴿在居民陽台、冷氣機上停留排泄，影響環境衛生，住戶擔心排泄物引發傳染疾病，但趕走卻又飛回，防不勝防。

動保處表示，鳥類害怕移動物體，可懸掛反光CD片、寶特瓶、紅繩、雨衣等物品，或用鮮艷色彩或黑色鳥形貼紙嚇阻；噴灑味道濃的漂白水、殺蟲劑或消毒水可讓鴿子不敢靠近、停留；加裝防踏鳥刺或圍網也有作用。

不過調查發現社區旁玫瑰公園常有人餵食，導致野鴿數量增加。動保處表示，野鴿來源包括自然繁殖、遭丟棄家鴿和迷途賽鴿等等，通常喜歡在有遮蔽物的位置築巢，例如舊式冷氣安裝點。

動保處提醒，餵食野鳥會讓牠們習慣向人類取食，失去野外求生能力，「愛牠可能會害牠」，建議不餵食、不接觸；另建議社區加強清潔消毒，每周定期噴灑稀釋100倍漂白水，防範疫病。

凱旋花園社區總幹事王悅明說，透過動保處提供的小撇步，鴿子出沒數量明顯減少。

相關新聞

反對社子島區段徵收 居民抬神抗議

2019-06-14 00:58

停車場用地難取得 還要克服民俗顧忌

2019-06-14 01:08

國中生一口氣輸3萬元 北市擬設法控管夾娃娃機

2019-06-14 00:54

板橋音樂公園停車場 拚明年6月完工

2019-06-14 00:44

北市機車事故多 17路段加強抓超速

2019-06-13 23:48

雙溪高中舞龍奪冠 民俗競技為校爭光

2019-06-13 21:39

防治紅火蟻蔓延 呂孫綾勘察防治計畫

2019-06-13 21:39

汐止垃圾轉運站路況糟 下月終要重鋪

2019-06-13 21:39

狗跑屋頂被報受困 金山飼主要做看板澄清

2019-06-13 21:39

國中生夾娃娃「輸3萬多」 北市府允諾研議自治條例管理

2019-06-13 18:49

柯文哲結束總質詢 議長：不管選不選總統市政都要做好

2019-06-13 18:47

今年3個阿公級 大台北都更推案連3年破千億

2019-06-13 14:45

消防住警器安裝率不高？消防局：正研議安裝執行計畫

2019-06-13 14:14

新北教召勞軍送暖 感謝召員為國辛勞

2019-06-13 12:19

北市17處易超速路段加強執法 員警手機就可抓

2019-06-13 12:01

新北校園廣告人前十強 爭奪首獎15萬

2019-06-13 11:56

機車事故多 北市17處路段今起加強超速執法

2019-06-13 11:42

影／反對開發區段徵收 社子島居民到市府請願

2019-06-13 11:38

反對社子島全區區段徵收 居民今扛土地公抗議

2019-06-13 10:58

翻轉人生靠「讀」力！ 身障師獲閱讀推手獎

2019-06-12 23:29

北市動物園6月19日起 休園10天

2019-06-12 23:22

「喬蛋」延燒 北市議會要柯文哲專案報告

2019-06-12 23:19

新北負債1420億 侯友宜：開源節流加把勁

2019-06-12 23:12

夾娃娃機條例2.0 新北將再送審

2019-06-12 23:08

議會通過「吳音寧條款」 北農董、總 應列席報告備詢

2019-06-12 22:29

北市公車路線圖新舊交疊 看得眼花撩亂

2019-06-12 22:25

藍版敬老金下周二讀 北市府：籌到錢也不發

2019-06-12 22:20

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線地下段標出 拚114年第一階段通車

2019-06-13 15:38

影／落差800多公尺的蛟龍瀑布 雨後再現萬馬奔騰壯景

2019-06-13 07:27

基隆港國門大改造 東岸基港大樓耳目一新

2019-06-13 17:16

宜蘭漂流木將開放自由撿拾 但地點與對象有限制

2019-06-13 12:26

瓢蟲溜滑梯、蘑菇親子廁所 竹南頭份親子公園眾所期待

2019-06-13 16:32

台南沿海3區各捐一千多萬 90歲企業家還想再捐

2019-06-13 16:31

員基水塘總在雨後出現？彰化縣府：2年內解決！

2019-06-13 10:52

影／台中小內閣調整？ 盧秀燕露口風：人事本來就有彈性

2019-06-13 10:43

【即時短評】員林將有第二座滯洪公園 其他鄉鎮市呢？

2019-06-13 10:55

以人為本的交通環境 台中交大重點取締不禮讓行人

2019-06-13 15:43

桃園大園汙水處理廠 蓋了13年竟完全沒使用

2019-06-13 17:20

花蓮醫療資源分配不均 衛生局想設置「加護病房車廂」

2019-06-13 14:40

白目遊客攀爬倒掛金門「沈睡戰車」 在地人罵翻了

2019-06-13 22:31

美國藥學博士回台當兵盡義務 打掃送公文樣樣來

2019-06-13 07:28

影／黃埔建校95周年 台東陸官校友路跑接力送旗

2019-06-13 11:03

你站著！男童罰站50分鐘 議員要教育處長站著「感受」

2019-06-13 17:07

前朝不編預算、盧市府不辯解 議員怒：麻木不仁？

2019-06-13 14:35

高美濕地海水汙染超標 市府3年調查結果「不宜親水」

2019-06-13 11:58

機車事故多 北市17處路段今起加強超速執法

2019-06-13 11:42

好康搶報名 桃園暑假AR/VR等68課程+探索全免費

2019-06-13 09:28

苗縣國民黨團不滿遭抹黑提告 粉絲團：相當歡迎

2019-06-13 20:38

北市17處易超速路段加強執法 員警手機就可抓

2019-06-13 12:01

一包奠儀故事再續 腦麻阿誠獲贈舊書轉送罹癌阿婆

2019-06-13 17:22

新莊警分局新樹派出所落成啟用 舉行新任所長佈達典禮

2019-06-13 18:08

雨天捐血人止步 波麗士挽袖熱血補血庫

2019-06-13 12:22

台中市府拚減空汙 議員要求首長以身作則

2019-06-13 16:00

比警專錄取率還低！小小警察營 爸媽記得手刀排隊

2019-06-13 09:27

嘉市里長伯阻詐：為民服務而已

2019-06-13 14:08

歷史建築央廣園區遭吸毒遊民占據 嘉義縣議員批離譜

2019-06-13 15:42

國中生夾娃娃「輸3萬多」 北市府允諾研議自治條例管理

2019-06-13 18:49

台電南展館人氣逆勢揚 導覽解說女金釵大助力

2019-06-13 19:20

反對社子島全區區段徵收 居民今扛土地公抗議

2019-06-13 10:58

中市府花5千萬改建食樂基地 每天150個餐盒議員批浪費

2019-06-13 15:13

今年3個阿公級 大台北都更推案連3年破千億

2019-06-13 14:45

桃園議員和在地企業慰勞中壢員警 贈800雙排汗除臭襪

2019-06-13 18:07

柯文哲結束總質詢 議長：不管選不選總統市政都要做好

2019-06-13 18:47

高雄登革熱新增2個案通報期過長？衛生局：症狀不明顯

2019-06-13 10:07

影／大溪月眉休閒農區 客家風親子協力車亮相

2019-06-13 18:01

中央補助潭子穀倉少七成 中市議員：中央看顏色

2019-06-13 14:33

瑪利亞基金會全台首座「極重多障服務大樓」動土 募款缺7千萬

2019-06-13 15:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top