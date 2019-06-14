板橋音樂公園停車場 拚明年6月完工

2019-06-14 00:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



板橋音樂公園新建地下停車場工程去年9月施工，工程進度超前，明年6月可望完工。 圖／新北市交通局提供 分享 facebook

新北市停車位一位難求，全市興建及規畫待施工的停車場有18處，板橋音樂公園地下停車場工程去年9月動工，工程進度超前近10%，明年6月可望提早完工，副市長陳純敬昨視察，要求確保進度，及早紓解停車需求。

新北人口密集區域包括板橋、三重、新莊、中和、永和等地停車困難，停車位逢假日爆滿，排隊時間常常要半小時以上，有時半小時還未必等得到車位，遇到要事只能被迫違停，卻要面臨被開單告發的風險。

板橋音樂公園周邊就是如此，許多正義魔人即使沒有獎金也經常檢舉，交警曾感嘆「檢舉案件實在多到可怕」，市府規畫闢建停車場，希望多少解決周邊停車問題。

板橋音樂公園新建地下停車場工程，副市長陳純敬（右）昨勘查進度。 圖／新北市交通局提供 分享 facebook

陳純敬表示，板橋地區人口稠密，交通流量大，市府投入總工程經費6億8500萬興建音樂公園地下停車場，地下3層將提供511個汽車停車格、100個機車格，紓解民眾停車迫切需求，希望改善周邊停車交通秩序。

陳純敬表示，市府只要經評估可行，必定排除萬難推動建設。市長侯友宜上任後，興建中的停車場有11處，規畫待施工停車場有7處，工程總經費76億4696萬元，部分已申請到前瞻經費，完工後可增加5746個汽車停車格、1856個機車格。

交通局長鍾鳴時表示，板橋音樂公園地下停車場已施作連續壁，最後一階段土方開挖及支撐作業也完成，將採車牌辨識系統、車位在席及智慧尋車等全自動智慧停車服務，建置行動支付繳費功能。

交通局表示，音樂公園停車場增加綠化面積與植栽，規畫公園下沉式廣場引入空氣、自然光線，提升地下停車場環境品質；公園環園步道將全面復舊更新，引進地景式遊戲場，提供共融式兒童遊具設施，成為主題式特色遊憩場所。