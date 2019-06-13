鶯歌陶博館設備老舊 蘇巧慧爭取修繕經費

2019-06-13 20:12 中央社 新北13日電



新北市立鶯歌陶瓷博物館各項設備老舊經常故障，向文化部申請經費改善消防、空調機電設備及管線安全。文化部次長李連權今天表示，分階段協助空調設備及結構設施的修繕經費。

鶯歌陶博館表示，民國89年開館至今，許多設備已逾使用年限，甚至零件停產導致維修困難，冷氣空調故障、消防設備異常、玻璃帷幕漏水、天花板掉落、氣密窗及鋼構鏽蝕變形。

立法委員蘇巧慧今天下午偕同文化部次長李連權、地方市議員前往會勘並爭取預算，盼協助解決陶博館各項基礎設備破舊待維修的老問題。

蘇巧慧表示，鶯歌陶博館內部設備與展區老舊，卻一直苦無經費修繕，去年空調設備故障，1個月沒有空調導致室內溫度曾高達攝氏40度，嚴重影響參觀品質與館員作業，希望爭取中央經費改善。

市議員廖宜琨表示，市政府沒有依比例編列修繕費，鶯歌陶博館一年竟然只有編列經常性的修繕費新台幣71萬元，相當誇張。

市議員陳世榮表示，盼新北市府文化局能負責，儘速將陶博館提報的計畫轉給文化部，議員會全力支持讓陶博館儘速修繕。

市議員林銘仁表示，陶博館地下室長年漏水，如果市府文化局放任不管未積極處理，即使文化部核定計畫經費也沒用，盼望文化局加把勁配合與中央同步努力。

李連權說，陶博館是新北市重要的文化教育場所，也是市府引以為傲的博物館，今天會勘後赫然發現竟有多處設施亟待改善，他感到震驚。針對相關空調設備及結構設施，將分階段提供協助，除文化部儘速核定相關經費，也希望市府負擔的部分能儘快協助。

李連權說，未來文化部將分年、分期支持陶博館修復設備與轉型。第一期先改善典藏地點的恆溫、恆濕設備；第二期協助處理重要電機、空調、消防設備。

李連權表示，博物館才剛剛辦理完建築結構詳細評估，預計今年8月底會有完整報告，若新北市府提相關安全改善計畫，文化部將與內政部協商商共同提供經費與技術支援，維護陶博館安全。

陶博館說，一年71萬元是經常性維修費，其他的費用則依據項目逐年向文化部申請，這次爭取的修繕經費約將近新台幣2000餘萬元。